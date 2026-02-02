Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki öğrenciler için düzenlediği 'Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları' temalı resim ve fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Konya genelindeki ilkokul ve lise öğrencileri için 'Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları' başlığında gerçekleştirdiği resim ve fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Konya'nın 31 ilçesinden katılımın olduğu yarışmalarda öğrenciler yaptıkları resimlerde ve çektikleri fotoğraf karelerinde insanların yürürken, bisiklet ve elektrikli skuter kullanırken, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yolculuk ederken toplumsal nezaket ve görgü kurallarına uygun davranışlarını konu olarak işlemeye çalıştı.

Her iki kategoride de ilk 5 sırayı alan öğrenciler bisiklet ve bisiklet ekipmanları kazandı. 50 öğrenciye ise kulaklık hediye edildi.

Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları Resim Yarışması'nda ilk 5'e giren ödül sahipleri; Buğlem Ayza Benli, Emir Kaan Uygun, Amine Melis Yalım, Hüdanur Koyuncu, Muhammet Enes Şengün oldu.

Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları Fotoğraf Yarışması'nda ilk 5'e giren ödül sahipleri ise; Hümeyra Ecrin Kılıç, Elif Nisa Koç, Semih Gözeller, Halime Aydınlı, Saliha Özlem Öztürk oldu.

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin resim kategorisinde, lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin ise fotoğraf kategorisinde rekabet ettiği yarışmaların ödülleri şubat ayının ikinci haftasında verilecek.

Ödül kazanan diğer isimlere 'nezaketvegorgu.konya.bel.tr' adresinden erişilebiliyor.