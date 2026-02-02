Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından geliştirilen 'MUPA Beceri Projesi' ile mesleki eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlendiriliyor. Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlayan proje kapsamında öğrenciler, MUSKİ destekli uygulamalı eğitimlerle mesleki yeterlilik kazanacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da gençlerin mesleki becerilerini artırmak ve istihdama hazırlanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen MUPA Beceri Projesi, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başladı. Proje, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülüyor.

İlk etapta Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Bölümü 11. sınıf öğrencileri, MUSKİ destekli uygulamalı eğitim programına dahil edildi. Eğitim süreci ile öğrencilerin teorik bilgiye ek olarak sahaya dönük uygulamalarla mesleki yeterlilik kazanmaları hedefleniyor.

Programın açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, MUSKİ yöneticileri, okul yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Aras, yerel yönetimlerin kent yaşamında belirleyici rolüne dikkat çekerek, belediyelerin altyapıdan temel hizmetlere kadar geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğunu vurguladı.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, programın nitelikli teknik personel açığını gidermeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. MUPA Başkanı Tansu Özcan ise, gençlerin kentte yaşamak istediğini ancak gelecek konusunda belirsizlikler hissettiğini ve Beceri Projesi'nin bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini söyledi.

Projeyle Muğla'da mesleki eğitim ile kamu istihdamı arasında kalıcı bir bağ kurulması, teknik insan kaynağının yerelde yetiştirilmesi ve gençlerin geleceğe güvenle hazırlanması amaçlanıyor. Başarılı öğrenciler, ilerleyen süreçte MUSKİ'de staj ve istihdam imkânlarına da erişebilecek.