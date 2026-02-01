Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki eğitim altyapısını güçlendirecek dört önemli proje hakkında bilgi verdi. İnönü İlkokulu'nun açılışı ve Cumhuriyet Ortaokulu'nun yatırım programına alınması öne çıkan gelişmeler arasında.

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrencilerin daha güvenli ve modern eğitim ortamlarına kavuşması için yürütülen okul yatırımlarında önemli aşamalar kaydedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, dört önemli proje öne çıkıyor:

İNÖNÜ İLKOKULU AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Modern mimarisiyle dikkat çeken İnönü İlkokulu'nun yapımı tamamlandı. Okul, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ikinci haftasında kapılarını açacak. Açılışla birlikte bölgedeki okul yoğunluğunun azalması bekleniyor.

Deprem güvenliği nedeniyle boşaltılan Cumhuriyet Ortaokulu için yeni bina inşası beklenen haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, okulun yapımını 2026 yılı yatırım programına resmi olarak dahil etti. Yatırım programında yer alan Anafartalar İlkokulu için bir hayırseverle görüşmeler sürüyor. Yaklaşık 1,5 ay içinde sonuçlanması beklenen görüşmelerin ardından okulun yapım süreciyle ilgili detaylar kamuoyuna açıklanacak.

İlçedeki okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla Keşan'a yeni bir anaokulu kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Projenin tamamlanmasıyla erken çocukluk eğitimine erişim daha kolay hale gelecek.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, fiziki koşulların iyileştirilmesinde destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, öğrencileri en donanımlı eğitim ortamlarıyla buluşturma kararlılığını vurguladı.