Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Ankara'daki Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu'nu ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci dönemin ilk günü Ankara'da Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında bayrak törenine katılan Bakan Tekin, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okulun anı defterini imzaladı.

Daha sonra bir sınıfa geçen Bakan Tekin, öğrencilerin 'Bayrak Sevgisi' temalı ilk dersine eşlik etti. Öğrencilerin okuduğu şiirleri dinleyen ve onlarla sohbet eden Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuyla öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan 'Haberimiz Olsun' haber bültenini de öğrencilere izlettirdi.

Ziyaretin devamında öğretmenler odasına geçen Bakan Tekin, öğretmenlerle eğitim öğretim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin, ikinci dönemin öğrenci ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi. Bakan Tekin, 'Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm İslam âlemi için birlik, beraberlik, barış ve insan haklarının hâkim olduğu bir dünyanın kurulmasına vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Eğitim öğretim yılının başında belirlenen temalarla öğrencilerde farkındalık oluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Tekin, ana hedeflerinin millî birlik ve beraberlik bilincine sahip, hukuk devleti ve insan haklarını savunan bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti. Bu kapsamda Türkiye genelinde okullarda ay yıldızlı Türk bayrağına yönelik farkındalık etkinliklerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Tekin'in okul ziyaretine Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.