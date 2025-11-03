Avrupa Girişim Derneği koordinasyonunda başlatılan 'ECOLOGICS: Geleceği Kodlayan Genç Zihinler' projesi için eğitimler başladı. Proje paydaşları arasında Gürsu Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, MÜSİAD Bursa Şubesi yer alıyor.

BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir geleceğin kodlarının gençlerde olduğuna inanan yenilikçi bir bakış açısı ile hazırlanan proje gençlerin sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yapay zekâ alanlarında yetkinlik kazanmasına destek vererek Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

Toplamda 300 üniversite öğrencisi ve yeni mezunun katılımıyla gerçekleşen projede; sürdürülebilir üretim, karbon ve su ayak izi yönetimi, döngüsel ekonomi, yapay zekâ uygulamaları ve proje geliştirme konularında eğitimler sunuldu.

Online eğitimlerin ardından seçilen 150 genç, üniversitelerde düzenlenen yüz yüze oturumlarla bilgi ve becerilerini geliştirdi. Değerlendirme süreci sonunda belirlenen 50 genç, BTSO ve MÜSİAD Bursa üyesi işletmelerle eşleşerek çevresel sürdürülebilirlik konularında çözüm üretmek üzere saha çalışmalarına başladı.

Projede yer alan gençler, gerçek işletme verileri üzerinde çalışarak su ve karbon ayak izi hesaplamaları yapacak, döngüsel ekonomi temelli projeler geliştirecek.

İşletmeler ise gençlerin yenilikçi fikirlerinden ve dijital yaklaşımlarından yararlanarak süreçlerinde çevre dostu dönüşümler gerçekleştirme fırsatı bulacak.

Projenin final aşamasında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Konseyi desteğiyle 17 Aralık 2025'te Bursa Business School'da 'Sürdürülebilirlik Paneli' gerçekleştirilecek. Panelde akademisyenler, sanayiciler ve genç girişimciler bir araya gelerek yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi konularını ele alacak; sektörün geleceğine yönelik ortak vizyonu tartışacaklar.