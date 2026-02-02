Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'ndeki minik öğrenciler de sınıflarına kavuştu. Çayırovalı çocuklar ilk derse bayraklarıyla gelirken, miniklerin bayrak coşkusuna ortak olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Çocuk kulüplerimizde ikinci yarıyıla, bayrak sevgisi temasıyla çok anlamlı bir başlangıç yaptık' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi Çayırova'da da bugün binlerce öğrenci ikinci dönemin başlamasıyla birlikte sınıflarına kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan Bayrak Sevgisi, çalışmaları kapsamında, 'Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan' anlayışıyla Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde de yüzlerce öğrenci, bayraklarıyla birlikte ders başı yaptı. İkinci dönemin açılışında, bayrak sevgisi anlayışını temsil eden etkinliklerle geleceğimiz olan miniklere milli bilinç aşılanırken, ilk dersimiz bayrak sevgisi temasıyla çalışmalar tüm hafta boyunca devam edecek.

Bayrak sevgisi kapsamında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de, çocuk kulüplerinde eğitim gören minikleri yalnız bırakmadı. Akse Çocuk Kulübü'nde düzenlenen bayrak sevgisi etkinliğine katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; 'Bayrak sevgisi; çocuklarımızın yüreklerinde filizlenen, milletimizin bağımsızlık iradesini ve birlik ruhunu yarınlara taşıyan en kıymetli değerdir. Çocuk kulüplerimizde ikinci yarıyıla, bayrak sevgisi temasıyla çok anlamlı bir başlangıç yaptık. İnanıyoruz ki bu bilinçle yetişen nesiller, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde vatanına sahip çıkan, istiklaline ve istikbaline yön veren bir geleceği omuzlayacaktır.'