Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, 'İyilik Kılavuzu Projesi' kapsamında bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'İyilik Kılavuzu Projesi' kapsamında Saygınlar Kulübü üyelerini KO-MEK Yahya Kaptan Kurs Merkezi'nde bir araya getirdi. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, kandil simidi ve limonata yaparak, Berat Kandili'ne erişmenin manevi hazzını ve mutluluğunu hep birlikte yaşadı. Türk Mutfağı Eğitmeni eşliğinde kandil simidi ve limonata yapan katılımcılar, geleneksel lezzetlerin tüm aşamalarını en ince ayrıntısına kadar öğrenerek uyguladı.

HAMURU KENDİ ELLERİYLE YOĞURDULAR

Etkinliğe katılan Saygınlar Kulübü üyeleri, tarifleri dikkatle dinleyerek hamuru kendi elleriyle yoğurdu, şekillendirdi ve simitleri büyük bir özenle susamladı. Keyifli anların yaşandığı atölyede hem öğrenme hem de birlikte üretmenin mutluluğu bir arada yaşandı. Katılımcılar, geçmişten günümüze uzanan kandil geleneğini yaşatarak sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

BERAT KANDİLİ'NDE PAYLAŞMANIN TADI ÖNE ÇIKTI

Hazırlanan kandil simitleri, Berat Kandili gecesi öncesinde hep birlikte doyasıya yenildi. Limonata ikramıyla tamamlanan etkinlikte katılımcılar, hem keyifli vakit geçirdi hem de kandilin manevi iklimini birlikte yaşadı.

HAYATIN HER ALANINDA VARLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikler, ileri yaştaki bireylerin sosyal hayattan kopmadan üretmeye, paylaşmaya ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlıyor. Programa katılan vatandaşlar, kendilerine sunulan bu anlamlı organizasyon için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.