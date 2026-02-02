Konya Karatay'da Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde güz dönemi eğitimlerini tamamlayan 549 kursiyer, kapanış programında sergiledikleri eserler ve müzik dinletisiyle büyük beğeni topladı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, güz dönemi eğitimlerini düzenlenen kapanış programı ile tamamladı.

5 ay süren eğitim döneminde 7 atölye ve 19 farklı branşta 549 kursiyer, hem yeteneklerini geliştirdi hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak önemli kazanımlar elde etti.

Güz dönemi kapanışı, kursiyerlerin dönem boyunca ortaya koyduğu el emeği ürünlerin sergilenmesi ve müzik dinletisiyle taçlandırıldı. Program kapsamında merkezde eğitim alan öğrencilerin hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

EL EMEĞİ ESERLER FUAYE ALANINDA SERGİLENDİ

Kapanış programı öncesinde konuklar, fuaye alanında açılan sergiyi gezdi. Sergide; ebru, hüsn-i hat, karakalem çalışmaları, yağlı boya tabloları ile Değerler Eğitimi Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı eserler yer aldı.

Serginin ardından düzenlenen müzik dinletisinde kursiyerler, solo ve koro performanslarıyla sahne aldı. Programda; Valse, Ala (Joep Beving) gibi solo piyano eserlerinin yanı sıra Yok Bana Bu Cihanda, Alışamadım, Mağusa Limanı, Uzun İnce Bir Yoldayım, Gesi Bağları, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın, Nazende Sevgilim, Fikrimin İnce Gülü, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun, Bir Şarkısın Sen ve Elbet Bir Gün Buluşacağız gibi eserler seslendirildi.

Kursiyerlerin sergilediği performanslar izleyicilerden büyük alkış alırken, program katılımcı ve davetlilerden tam not aldı.