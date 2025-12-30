Bursa İnegöl Belediyesi, 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün sürecek Tiyatro Festivali düzenliyor. 'Sahnede Festival Var' sloganıyla yapılacak festivalde farklı şehirlerden gelecek 10 farklı tiyatro ekibi 4 çocuk ve 6 yetişkin tiyatro gösterisi gerçekleştirecek. Ayrıca çeşitli söyleşi ve atölye çalışmaları da olacak.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, yeni yılı kültür ve sanat dolu bir organizasyonla karşılıyor. 6-10 Ocak tarihleri arasında 'Sahnede Festival Var' sloganıyla 5 gün sürecek bir tiyatro festivali gerçekleştirilecek.

Farklı şehirlerden 10 ayrı ekibin gösteri sunacağı festival kapsamında gündüz çocuk oyunları, akşam ise yetişkin oyunları sahnelenecek. Tiyatro gösterilerinin yanı sıra festival kapsamında 'Yeni Yılın Eşiğinde Türkiye'de Tiyatronun Rotası' söyleşi programı ile 'Oyunculuk Atölyesi', 'Reji Atölyesi' ve 'Sahne Tasarımı ile Tiyatro Dekorunda Mekan Algısı Oluşturma' atölye etkinlikleri gerçekleştirilecek.

5 GÜN SÜRECEK FESTİVAL

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Festival Danışmanı, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler ve İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında festivalin duyurusunu gerçekleştirdi. Şimdiden tüm ilçe halkını tiyatro gösterilerine davet eden Başkan Taban, şöyle konuştu: 'Yeni yılı da özellikle kültür ve sanat dolu organizasyonlarla geçiriyor olacağız. Yılın ilk günlerinde de bir tiyatro festivali gerçekleştirmek istedik. Şehrimizin kültürel hayatını zenginleştirecek etkinlikleri hayata geçirmeye, vatandaşımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda farklı şehirlerden 10 tiyatro ekibinin yer aldığı çok özel bir festival hazırladık. Daha önce Şehir Tiyatromuzla farklı tiyatro gösterileri sunduk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli tiyatro gruplarını şehrimizde sanatseverlerle buluşturduk. Vatandaşlarımız da bu programlar ilgi gösterdiler. İnegöl dışında da ekiplerimiz bu başarılı çalışmalarını sahnelediler. Bu vesileyle Şehir Tiyatrosu ekibimize teşekkür ediyorum. Yine bu alanda lise öğrencilerimiz arasında 7 yıldır Genç Suare Tiyatro Festivali düzenliyoruz. 15 Ocak'ta yine lise öğrencilerimiz arasında Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde Meddahlık Yarışması yapılacak. Bunları yanı sıra bu yıl 'Sahnede Festival Var' sloganıyla da 5 gün sürecek bir Tiyatro Festivaline hazırlanıyoruz.'

10 FARKLI TİYATRO GÖSTERİSİ YAPILACAK

'5 gün boyunca İnegöl'ümüz; sanatın ve tiyatronun birleştirici gücüne ev sahipliği yapacak. 6-10 Ocak tarihlerinde yapacağımız Tiyatro Festivalinde; 4 çocuk oyunu ve 6 yetişkin oyunu sahnelenecek. Bu süre zarfında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek tiyatro ekiplerini İnegöl'de ağırlayacak, her yaştan hemşerimizi tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturacağız.'

TÜM OYUNLAR ÜCRETSİZ-BİLETLİ OLACAK

'Festivalimizin içeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yetişkin oyunlarının hepsi 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde olacak. Çocuk oyunları da 14.00'da Kent Müzesi Salonunda sahnelenecek. Tüm oyunlar ücretsiz-biletli şeklinde olacak. Biletler, belediyemizin yeni oluşturduğu bilet dağıtım sistemi üzerinden www.etkinlik.inegol.bel.tr adresinden alınacak.'

FESTİVAL KAPSAMINDA SAHNELENECEK TİYATRO GÖSTERİLERİ

'06 Ocak Salı akşamı festivalin açılış oyunu olan 'Kahvede Şenlik Var' yetişkin tiyatro oyunu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. 07 Ocak Çarşamba 'Mimdo'nun Aradığı' çocuk oyunu, Pandomim Sanatçısı İlker Kılıçer tarafından sahnelenecek. Akşamında da 'Hatırla Ey Peri' yetişkin tiyatro oyunu Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. 08 Ocak Perşembe günü 'Ağustos Böceğinin Gerçek Hikayesi' çocuk oyunu, Do Sanat tarafından sahnelenecek. Akşamında 'Naif Bey ve Yaveri' yetişkin tiyatro oyunu, sanatçı Gökhan Yılmazer tarafından sahnelenecek. 09 Ocak Cuma gün 'Maviş Baba Kelebek Avcısı' çocuk oyunu, Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. Yine akşamında 'Komşu Köyün Delisi' yetişkin tiyatro oyunu, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. 10 Ocak Cumartesi final gününde 1 çocuk oyunu ve 2 yetişkin tiyatro gösterisi olmak üzere 3 farklı program olacak. Gündüz 'Parlayan Kelebekler' çocuk oyunu Aliağa Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. İlave olarak saat 17.00'da yine Kent Müzesi Salonumuzda 'Antigone' yetişkin tiyatro oyunu Karma Sahne ekibi tarafından sahnelenecek. Akşam 20.00'da da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahneye taşıyacağı 'Aradığın Seni Arayandır' yetişkin tiyatro oyunu ile festivalimizi tamamlamış olacağız.'

'YENİ YILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE'DE TİYATRONUN ROTASI' SÖYLEŞİ PROGRAMI

'Festivalimiz sadece tiyatro gösterilerinden ibaret değil. Bu özel organizasyonun yalnızca sahne gösterimleriyle sınırlı kalmasını istemedik. Burada tiyatroyu bir izleme deneyiminin ötesine taşıyarak, düşünsel ve eğitsel yönüyle de ele almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda çeşitli atölye çalışmaları ve söyleşi programlarımız olacak. Kısaca onları da duyurmak gerekirse; 07 Ocak Çarşamba günü 16.00'da Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde 'Yeni Yılın Eşiğinde Türkiye'de Tiyatronun Rotası' söyleşi programımız olacak. Söyleşide konuşmacı olarak; Kocaeli BB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Konya BB Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağatay Çiftci, Gaziantep BB Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nejat Şener, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Esin Aslan, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Tiyatro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nurhan Uslu ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenimiz Volkan Derman yer alacak.'

3 FARKLI ATÖLYE ÇALIŞMASI OLACAK

'09 Ocak Cuma günü de 3 ayrı atölye çalışması olacak. Atölye çalışmalarının hepsi 15.00'da, aynı saatte yapılacak. Katılmak isteyenler Kültür İşleri Müdürlüğümüzle iletişim kurabilir. Buralarda kontenjanlarımız sınırlı. Beşinci Mevsim'de; Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Ali Bircan'ın katılımıyla 'Oyunculuk Atölyesi', Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi binamızda Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Volkan Çetinkaya'nın katılımıyla 'Reji Atölyesi' ve yine Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi binamızda Sahne Tasarımcısı Cenk Oral'ın katılımıyla 'Sahne Tasarımı ile Tiyatro Dekorunda Mekan Algısı Oluşturma' atölye etkinliği yapılacak. Bu gibi etkinliklerle de tiyatroya ilgi duyan herkese öğrenme ve paylaşma imkanı sunmuş olacağız.'

TİYATRONUN COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM

'Bizler çocuklarımızın sanatla erken yaşta tanışmasını, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin ise tiyatro aracılığıyla düşünmeye, üretmeye ve tartışmaya teşvik edilmesini son derece önemsiyoruz. Bu festivalin, İnegöl'ümüzün kültür sanat kimliğine önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle başta Festival Danışmanımız, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler olmak üzere; misafir edeceğimiz tiyatro ekipleri ve sanatçılarımıza, söyleşi ve atölye çalışmalarına katkı ve destek veren Genel Sanat Yönetmenlerimiz ve uzmanlarımıza, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatromuza, festivalin hazırlanmasında emeği geçen ekip arkadaşlarıma, destek veren, katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi 6-10 Ocak tarihleri arasında 'Sahnede Festival Var' diyerek tiyatronun coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum.'