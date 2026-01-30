İstanbul'da yasadışı bahis soruşturmasında, 'bahis baronu' olark bilinen Veysel Şahin'in yasadışı bahis oynattığı ve kara para akladığı belirlenerek, şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkları ise donduruldu. Soruşturma sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Resmi açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan geldi.

Başsavcılık Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Veysel Şahin adlı şüphelinin yasadışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı, bu platformlara altyapı desteği sunduğu ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ederek suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu işlediği tespit edildiği kaydedildi.

MASAK analizleri ve deliller doğrultusunda şüphelinin haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Bu kapsamda:Şüpheli Veysel Şahin'e ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsalarındaki varlıklarına re'sen el konulduğu duyuruldu.

El koyma kararı Sulh Ceza Hakimliği'nin onayıyla uygulandı.

Yapılan çalışmalarda Veysel Şahin'e ait global şirketlerde bulunan 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkları ilgili global şirket tarafından dondurulması ardında varlıkların Türkiye'ye iadesi için işlemlerin devam ettiği, soruşturmanın ise tüm yönleriyle titizlikle ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.