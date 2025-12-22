Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta düzenlediği 'En Uzunnn Gece' etkinliğiyle bilimi ve keşif duygusunu ziyaretçileriyle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Alanında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM, genç kuşağın uzay ve havacılık alanlarına ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarına düzenlediği özel etkinlikle bir yenisini daha ekledi.

GUHEM, en uzun gece olan 21 Aralık'ta oryantiring çalışmaları, bilim gösterileri, Mars 2050 temalı anlatımlar ile uzay ve havacılık deneyimlerinden oluşan ve gün boyu süren programda, farklı yaş gruplarından katılımcılara hem öğretici hem de keyifli bir deneyim sundu.





'HER DETAYIYLA ÇOK ETKİLEYİCİ BİR DENEYİM YAŞADIK'

GUHEM'i ziyaret eden Edebiyat Öğretmeni Nil Bahar Şekerçi, 'Biz uzayı ve fiziği çok seven bir aileyiz. Bursa'da böyle bir merkezin varlığını biliyorduk ancak ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduk. Her detayıyla çok etkileyici bir deneyim yaşadık. Simülasyonlar oldukça başarılı, kullanılan materyaller ise hem kaliteli hem de eğitici. Uzay materyalleri, görseller ve çocukların birebir dokunarak öğrenebileceği uygulamalar sayesinde bilgiler çok daha kalıcı oluyor. Çocuklar gördüklerini ve deneyimlediklerini akıllarında tutuyor; bu da ileride bilimi sevme ve bilimle ilgilenme açısından çok önemli. Bilimin Anadolu topraklarında filizlenmesi adına bu tür merkezleri çok değerli buluyoruz. Özellikle çocukların ilgisini çekecek ve bilimi sevdirecek şekilde tasarlanmış olması çok kıymetli. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz.' dedi.





'TEKRARI OLURSA YARIN BİLE GELİRİM'

Etkinliğe gelen öğrencilerden Mehmet Akif Şekerci 'GUHEM'i çok sevdik, gerçekten çok beğendim. Tekrarı olursa yarın bile gelirim. Etkinlikler çok güzeldi; özellikle tiyatro ve yarışmalar çok keyifliydi. Söyleşilerdeki sorular da gerçekten çok eğlenceliydi. Soru sorulurken ben soru alanına koşarak gidiyordum. Benim için çok farklı ve eğlenceli bir deneyim oldu. Özellikle benim gibi fiziği seven çocukların mutlaka gelmesini öneriyorum. Burayı yapanlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.' dedi.





'BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU'

Etkinliğe gelen öğrencilerden İrem Yılmaz, 'Bu gece çok güzeldi. Bu programda çok şey öğrendim. GUHEM'deki tüm düzenekleri çok beğendim. Soru cevap bölümü de çok keyifliydi. Sorular zor ama eğlenceliydi. Buradaki bilim gösterilerini de çok beğendim. GUHEM de uzay katı da çok güzel. Herkesin burayı gezip görmesi lazım.' dedi.

