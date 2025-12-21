OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için amiral gemisi niteliğinde yeni görüntü oluşturma modeli GPT Image 1.5'i duyurdu. Yeni model, detayları koruyarak daha güvenilir ve hızlı görsel üretim ve düzenleme imkânı sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - OpenAI, ChatGPT'ye entegre edilen yeni görüntü oluşturma modeli GPT Image 1.5'i kullanıcıların hizmetine sundu.

Model, kullanıcıların yalnızca istedikleri unsurları değiştirerek görüntüleri düzenlemesine olanak tanırken, aydınlatma, kompozisyon ve kişilerin görünümü gibi detayları tutarlı şekilde koruyor.

Yeni model, ekleme, çıkarma, birleştirme, harmanlama ve yer değiştirme gibi farklı düzenleme türlerinde yüksek performans gösteriyor. OpenAI, ChatGPT'deki yeni 'Görseller' özelliğiyle kullanıcıların bu düzenleme araçlarını kolayca deneyimleyebileceğini belirtiyor. Kullanıcıların kenar çubuğundaki 'Görseller' sekmesine dokunarak yeni modelin tüm yeteneklerinden faydalanabileceği ifade edildi.

Introducing ChatGPT Images, powered by our flagship new image generation model.



- Stronger instruction following

- Precise editing

- Detail preservation

- 4x faster than before



Rolling out today in ChatGPT for all users, and in the API as GPT Image 1.5. pic.twitter.com/NLNIPEYJnr — OpenAI (@OpenAI) December 16, 2025

OpenAI'ye göre GPT Image 1.5, önceki sürüme kıyasla dört kat daha hızlı çalışıyor ve detayları daha hassas bir şekilde koruyabiliyor. Yeni model hem ChatGPT platformunda hem de API üzerinden tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. OpenAI, bu adımı, kullanıcıların görsel içerik üretiminde daha fazla kontrol ve esneklik elde etmesi olarak değerlendiriyor.