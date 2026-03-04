MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, IDATE tarafından düzenlenen Yeşil Tamamen Optik Ağ Forumu'nda yapay zekâ merkezli, tamamen optik bir hedef ağ oluşturma vizyonunu paylaştı. Huawei, bant genişliği, güvenilirlik, kapsama alanı ve gecikme süresi açısından ağ kapasitelerini iyileştirmek için dört girişim önerdi ve bu girişimler, operatörlerin ağ değerini ortaya çıkarmasına yardımcı olurken, AI hizmetleri için en üst düzeyde bir deneyim sunuyor.

PRNEWSWİRE / BARCELONA, İSPANYA (İGFA) - Avrupa telekom düzenleyicileri, FTTH Konseyi, operatörler ve ekipman satıcılarından 200'den fazla sektör lideri ve uzman, yapay zekâ çağında tamamen optik ağların karşılaştığı fırsatları ve zorlukları tartışmak üzere bir araya geldi. Bouygues Telecom ve China Unicom gibi önde gelen küresel operatörler, akıllı ev hizmetleri geliştirmek, verimli bilgi işlem yoluyla yapay zekâ inovasyonunu mümkün kılmak ve akıllı ağ operasyonlarını ilerletmek için ağ gereksinimlerini keşfederek başarılı uygulamalarını paylaştı.

Huawei Optik İş Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Kim Jin, yapay zekâ merkezli tamamen optik bir hedef ağ oluşturma vizyonunu ve Huawei Yeni Nesil Optik Ağ ürün ve çözümlerini sundu. Bant genişliği, güvenilirlik, kapsama alanı ve gecikme süresini iyileştirerek Huawei, operatörlerin Agentic UBB ağları kurmalarına ve birinci sınıf hizmet deneyimleri sunmalarına yardımcı olmayı hedefliyor:

Daha iyi kullanıcı deneyimi için ev ağında daha geniş Wi-Fi kapsama alanı : Huawei'in Wi-Fi 7 üç bantlı FTTR çözümü, her odada istikrarlı bir 4 Gbps hız ve 10 ms içinde kesintisiz tüm ev dolaşımı sağlar. Yeni Wi-Fi mesh çözümü, AI anti-parazit teknolojisi ile birleştirildiğinde, sinyallerin bir duvarı daha geçmesini sağlar ve parazit koşullarında hızı yüzde 20 artırır.

: Huawei'in Wi-Fi 7 üç bantlı FTTR çözümü, her odada istikrarlı bir 4 Gbps hız ve 10 ms içinde kesintisiz tüm ev dolaşımı sağlar. Yeni Wi-Fi mesh çözümü, AI anti-parazit teknolojisi ile birleştirildiğinde, sinyallerin bir duvarı daha geçmesini sağlar ve parazit koşullarında hızı yüzde 20 artırır. Daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek bant genişliği için yeni nesil PON : OLT uygulama düzeyinde PON dilimleme ve Wi-Fi hava arayüzü planlaması gibi yenilikçi teknolojiler, VIP uygulamaları için özel güvence kanalları oluşturmak için kullanılır ve kademeli ve deterministik ağ deneyimleri sunar.

: OLT uygulama düzeyinde PON dilimleme ve Wi-Fi hava arayüzü planlaması gibi yenilikçi teknolojiler, VIP uygulamaları için özel güvence kanalları oluşturmak için kullanılır ve kademeli ve deterministik ağ deneyimleri sunar. Yapay zekâ deneyimini iyileştirmek için uçtan uca OXC metro ağı : Yepyeni OXC çözümü, tamamen optik anahtarlama özelliğini metro ağlarına genişleterek uçtan uca ağ gecikmesini azaltıyor ve yapay zekâ hizmetleri için milisaniye düzeyinde bilgi işlem sağlamak üzere bir örgü ağ mimarisi oluşturuyor.

: Yepyeni OXC çözümü, tamamen optik anahtarlama özelliğini metro ağlarına genişleterek uçtan uca ağ gecikmesini azaltıyor ve yapay zekâ hizmetleri için milisaniye düzeyinde bilgi işlem sağlamak üzere bir örgü ağ mimarisi oluşturuyor. Bant genişliği darboğazlarını ortadan kaldırmak için 400G/800G'ye doğru evrim : Yeni 400G/800G, Süper C+L bandı ve tam formatlı denizaltı kablo iletimi ile birleştirilmiş bir 3D-mesh omurga mimarisi, trafiğin yoğun olduğu noktalardaki bant genişliği eksikliklerini giderir ve DCI ve sınır ötesi trafiği verimli bir şekilde taşır.

: Yeni 400G/800G, Süper C+L bandı ve tam formatlı denizaltı kablo iletimi ile birleştirilmiş bir 3D-mesh omurga mimarisi, trafiğin yoğun olduğu noktalardaki bant genişliği eksikliklerini giderir ve DCI ve sınır ötesi trafiği verimli bir şekilde taşır. Kesintisiz AI hizmetleri için sıfır kesintiye sahip optik ağ: Koordineli donanım-yazılım yükseltmeleri, algoritmalar ve eOTDR teknolojisi, operatörlerin ağ risklerini hassas bir şekilde belirlemelerine ve azaltmalarına yardımcı olur. Yenilikçi sıvı kristal malzemeler, 50 ms içinde dalga boyu anahtarlamalı optik ağ (WSON) anahtarlamasına olanak tanıyarak ultra yüksek güvenilirlik sağlar.

İşletme ve Bakım için, optik erişim alanındaki FANSpirit aracısı, ev geniş bant kullanıcılarından gelen şikayetleri azaltmak için uygulanır ve optik iletim alanındaki OTNSpirit aracısı, bant genişliği, gecikme süresi ve güvenilirliğe dayalı olarak farklılaştırılmış yollar önererek operatörler için akıllı İşletme ve Bakım yükseltmeleri sağlar.

Kim Jin, 'Yapay zekâ çağı, operatörlere on yılda bir kez karşımıza çıkan yeni bir fırsat sunuyor. Huawei, endüstri ortaklarıyla birlikte AI merkezli, tamamen optik bir hedef ağ oluşturmak için çalışmaya kararlıdır. Bu, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirecek, ağın değerini artıracak ve yapay zekâ çağında kazan-kazan büyümesini sağlayacaktır' dedi.