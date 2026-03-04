Huawei, MWC 2026'da iş ortaklarıyla 22 Endüstriyel Zekâ Çözümünü piyasaya sürdü.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, Endüstriyel Dijital ve Akıllı Dönüşüm Zirvesi 2026'da müşterileriyle birlikte 115 endüstriyel zekâ vitrini yayınladı.

Endüstriyel Zekânın Geliştirilmesi başlıklı zirve, Huawei tarafından müşterileri, ortakları ve meslektaşlarıyla birlikte endüstriyel zekâ alanındaki yeni uygulamaları keşfetmek amacıyla düzenlendi. Ayrıca Huawei, SHAPE 2.0 iş ortağı çerçevesine yönelik güncellemelerin lansmanını duyurdu. Huawei ayrıca elektrik enerjisi, üretim ve perakende, finans, ulaşım, petrol ve gaz, ISP, medya, kamu hizmetleri ve akıllı şehir sektörleri için iş ortaklarıyla birlikte 22 yeni endüstriyel zekâ çözümünü tanıttı.

HUAWEİ, ACT PATHWAY'İ ÖNERDİ: YİNELENEBİLİR BİR ZEKA ÇERÇEVESİ

AI teknolojileri geçtiğimiz yıl içinde hızla gelişti; muhakeme modelleri ve ajan iş akışları olgunlaşırken fiziksel yapay zekâ da gerçek anlamda yükselişe geçti. Bu, yapay zekâ araçlarının temel üretim senaryolarına girmeye başlamasına ve uygulamaların pilot projelerden büyük ölçekli kullanıma geçmesine yardımcı oldu. AI ajanları da artık fiziksel dünyayı daha iyi anlayıp etkileşime girebiliyor ve artık bağımsız olarak karar verebiliyor.

Huawei ACT Pathway'i tanıttı, ve ACT çerçevesinde belirtilen üç temel adım, kapsamlı endüstriyel zekâya ulaşmak için zorunluydu.

İlk adım 'yüksek değerli senaryoları değerlendirmek'tir. Huawei, müşterilerin AI'nın önemli bir rol oynayabileceği 1.000'den fazla temel üretim senaryosunu belirlemelerine yardımcı oldu.

İkincisi ise 'yüksek kaliteli dikey verilerle AI modellerini kalibre etmek'tir. Huawei, yapay zekâ yaşam döngüsünün her aşamasının güvenli ve güvenilir olmasını sağlamak için 6 katmanlı bir yapay zekâ güvenlik çerçevesi oluşturmuştur.

Üçüncü ise 'AI yetenekleriyle iş operasyonlarını dönüştürmek'tir. Hem sektörü hem de yapay zekayı anlayan yeteneklere ihtiyaç vardır. Huawei bunu, uygulamalı eğitim programları, CANN açık kaynak toplulukları, Huawei Cloud'daki dikey endüstri toplulukları ve ICT Akademileri olmak üzere üç alanda gerçekleştirmektedir.

HUAWEİ, GLOBAL ENDÜSTRİYEL ZEKÂ VİTRİNLERİNİ YAYINLAMAK İÇİN MÜŞTERİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Zirve sırasında, aralarında Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales ve PetroChina (Pekin)'nın Dijital Akıllı Araştırma Enstitüsü, CNPC'den yöneticilerin de bulunduğu, endüstriyel zekâya yönelik 115 küresel vitrinin lansmanını yapmak üzere sahneye çıkan bir dizi Huawei müşterisi, çeşitli sektörlerden kuruluşların zekâya doğru yolculuklarına başlamaları için referans sağladı.

HUAWEİ, SHAPE 2.0 İŞ ORTAĞI ÇERÇEVESİNİ GÜNCELLEDİ

Huawei, beş önemli güncelleme içeren, yapay zekayı temel motor olarak kullanan SHAPE 2.0 iş ortağı çerçevesini güncelledi:

Birincisi yapay zekâ destekli ürün güncellemeleri. Huawei İşletme ve Bakımını daha verimli hale getirmek için artık arıza konumunu ve ağ optimizasyonunu otomatikleştirebilen yeni ağ aracıları gibi ürün ve çözüm tekliflerine yapay zekayı entegre ediyor.

İkinci olarak Huawei, ortak inovasyon mekanizmasını geliştirdi. İş ortakları, Huawei Cloud'daki tek noktadan hizmet sunan AgentArts'ı kullanarak ajanlar ve endüstriye yönelik yapay zekâ çözümleri geliştirebilirler.

Üçüncüsü, ortakların yapay zekâ yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Huawei, yapay zeka yetenekleri için bir dizi standart yayınladı ve 20'den fazla yeni yapay zekâ sertifikasyon kursu başlattı. Ve üzerinden 1.000 iş ortağının yapay zekâ sertifikası almasına yardımcı olmayı planlıyor.

Dördüncüsü, yapay zekâ ile işbirliğini daha verimli hale getirmek. Huawei, iş ortaklarının üretkenliği artırmasına yardımcı olan, yapay zekâ destekli yapılandırma ve teknik destek için HUAWEI eKit sohbet gibi birden fazla yapay zekâ aracı sunuyor.

Beşincisi ise, yapay zekâ ile daha fazla büyüme fırsatı yaratmaktadır. Huawei, adresinde 3.000'den fazla senaryoya özel yapay zekâ uzmanı görevlendiriyor ve 38 sektörde akıllı dönüşüm öncü projeleri başlatıyor. Atlas 850 sunucusu gibi AI ile entegre çözümleri, iş ortaklarının kendi hepsi bir arada AI çözümlerini verimli bir şekilde oluşturmalarını sağlıyor.

Huawei zirvede, iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği 22 en son endüstriyel zekâ çözümünü sergiledi.

KÜRESEL MÜŞTERİLER VE İŞ ORTAKLARI ZİRVEDE YENİLİKÇİ UYGULAMALARI PAYLAŞTI

Eskom'un Teknoloji ve Bilişimden Sorumlu Başkanı Len De Villiers, zirvede şunları söyledi: 'Sürdürülebilir elektrik ekonomik büyümeyi destekler, yoksulluğu azaltır ve yaşam standartlarını iyileştirir. Eskom, Güney Afrika ekonomisine yaptığı önemli katkılarla hayatların dönüştürülmesinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Eskom'un stratejisi ve geri dönüş planı, finansal ve operasyonel sürdürülebilirliği sağlamak, enerji sistemini modernize etmek ve enerji geçişini gerçekleştirmektir. Ayrıştırma sayesinde Eskom, daha çevik bir hale gelecek ve gelecekteki enerji ortamını ve ekonomik büyümeyi sağlamak için gereken finansmanı çekecektir.'

Çin, Hong Kong'daki Pui Kiu Ortakokulu Müdürü Ng Wun-kit zirvede şunları söyledi: 'Pui Kiu Ortaokulu'nun yapay zekâ çağındaki vizyonu, yapay zekâ odaklı eğitim alanında öncü bir rol üstlenmek, teknolojiyi kullanarak kişiselleştirilmiş, akıllı öğrenme sunmak ve küresel bakış açısına ve yenilikçi zihne sahip, geleceğe hazır liderler yetiştirmektir. AI Genel Bilgi Kursu, AI Destekli Akıllı Sınıf ve Akıllı ve Güvenli Kampüs uygulamalarını halihazırda hayata geçirdik. Huawei Yapay Zekâ Eğitim Merkezi (AIEC) Çözümü'nün Global Model Okulu'nu başlatacağız ve dönüşüm sürecimizi, kanıtlanmış metodolojilerimizi uluslararası toplulukla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'

Solum Europe GmbH Satış Başkan Yardımcısı Hoy-Jin Lee, zirvede şunları söyledi: 'Sektörün en kapsamlı ESL ürün yelpazesine sahip olan Solum her türlü mağaza ortamını optimize edecek donanıma sahiptir. Telekom altyapısını ve ESL'yi ölçeklenebilir, uygun maliyetli tek bir mimaride birleştiren Hepsi Bir Arada Perakende Altyapı Platformunu birlikte geliştirdik. Bu çözüm, LTE, Wi-Fi ve ESL'yi destekleyen, özel ESL AP gerektirmeyen birleşik bir ağ geçidine sahiptir; önceden entegre edilmiş, kullanıma hazır dağıtım ve bağımsız, güvenli bir ağ mimarisi sunarak toplam sahip olma maliyetini (TCO) %55'e kadar azaltmaya yardımcı olabilir ve büyük formatlı mağazalar için %33'e kadar tasarruf sağlayabilir.'

Salon 1'deki Kurumsal İş sergi alanında, Huawei'nin akıllı dönüşüm ve yenilikçi dijital altyapıya olan bağlılığını göstermek için 98 sergi standı ve 51 interaktif demo kuruldu ve müşterilere ve iş ortaklarına endüstriyel akıllı dönüşümün en son ürünleri, çözümleri ve küresel uygulamaları sergilendi.

Ayrıca Huawei, en son iş ortağı politikalarını, araçlarını, pazarlanabilir çözümlerini ve yıldız ürünlerini sergilemek için bir iş ortağı sergi alanı kurdu.

