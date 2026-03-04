2026 Barselona Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) Huawei, kampüsler için sektörün ilk L4 Otonom Sürüş Ağı (ADN) çözümünü piyasaya sürerek ağ otonomisine doğru evrimde yeni bir sayfa açtı. Lansman etkinliğine Almanya'dan Muller Altyapı Başkan Yardımcısı Aleksandr Merkinger ve Huawei Veri İletişimi Ürün Hattı Kampüs Ağı Alanı Başkanı Shawn Zhao katıldı.

PRNEWSWIRE / BARSELONA, İSPANYA (İGFA) - Dijital ve akıllı dönüşümün her sektörü yeniden şekillendirmesiyle birlikte, işletmeler yavaş hizmet sunumu, zor arıza tespiti, geciken deneyim güvencesi ve sık sık güvenlik ihlalleri gibi daha geniş ve daha karmaşık bir dizi zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Huawei, kampüsler için sektörde bir ilk olan Xinghe AI L4 ADN çözümünü sunarak kampüs İşletme ve Bakımını dört 'sıfır' yeteneği etrafında yeniden tanımlıyor:

Sıfır hatalı hizmet değişiklikleri: Hizmetlerin yavaş yaygınlaştırılması ve hizmet değişiklikleri sırasında ortaya çıkan sık hataları gidermek için, çözüm kullanıcıların amaçlarına göre otomatik olarak yapılandırmalar üretiyor ve bunları birkaç dakika içinde sunuyor. Bu, kapalı döngü bir süreç aracılığıyla ağı yapılandırma hatalarından korurken, pazara sunma süresini (TTM) yüzde 75 oranında kısaltır.

Sıfır donma servis deneyimi: Huawei'in akıllı iFlow tam akış kalite algılama teknolojisi ile desteklenen çözüm, uygulama performansındaki düşüşü proaktif olarak tespit eder ve önemli uygulamalar için amaç tabanlı güvence politikalarını otomatik olarak düzenler. Bu özellikler bir araya geldiğinde, kritik hizmetlerin kesintisiz performansını sağlamak için olay öncesi simülasyon, olay sırası kök neden analizi ve olay sonrası güvence raporu oluşturma imkânı sağlar.

Sıfır etkili hata yönetimi: Arıza teşhisi ve yer tespiti, günümüz ağlarındaki en zorlu görevler arasında yer almaya devam etmekte olup, özel İşletme ve Bakım uzmanlığı gerektirmekte ve genellikle kullanıcı deneyimini ciddi şekilde bozabilecek önemli zaman faktörlerini tüketmektedir. Huawei'in çözümü, yapay zekâ destekli algoritmasını benimsiyor ve arızaları üç dakika içinde otomatik olarak çözmek için özel küresel optimum karar verme algoritmasını kullanarak hizmet kesintisini ortadan kaldırıyor.

Sıfır müdahale güvenlik savunması: Saldırı Göstergesi (IOA) grafik tabanlı korelasyon algoritmasını kullanan çözüm, ayrı alarmları eksiksiz bir ölüm zincirinde toplar, güvenliği ihlal edilmiş cihazları otomatik olarak izole eder ve kötü amaçlı yazılımları ortadan kaldırmak için güvenlik düzenleme, otomasyon ve yanıt (SOAR) düzeltme planları oluşturur. Bu arada, geçmişteki işlemlerden sürekli öğrenme, güvenlik korumasını daha da güçlendirir. Bu özellikler bir araya gelerek, izinsiz giriş risklerinin ortaya çıkmasını önleyen sağlam bir savunma sağlar.

Huawei'in kampüsler için geliştirdiği Xinghe AI L4 ADN çözümü, kendi kendini algılama, kendi kendini analiz etme, kendi kendine karar verme ve kendi kendini yönetme yetenekleri üzerine inşa edilmiştir ve 7/24 otonom kampüs ağı İşletme ve Bakımını mümkün kılmaktadır. Bu çözüm, 'insandan insana' bağlantıdan, akıllı ajanların etkileşime girdiği ve işbirliği yaptığı yapay zekâ çağına geçişin temelini oluşturmaktadır.