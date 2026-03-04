Huawei Digital Power Başkan Yardımcısı Bob He, MWC Barcelona 2026 kapsamındaki Ürün ve Çözüm Lansmanı etkinliğinde Yeni Nesil Yapay Zeka Destekli Yeşil Saha ve GW seviyesinde AIDC Çözümlerini tanıttı. Bu çözümler, operatörlerin sıfır karbon hedefli ağlar kurmasına yardımcı olmakta ve akıllı, düşük karbonlu dönüşümü teşvik eden dijital asistanlı İnternet çağında yapay zeka bilişimi için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - Akıllı dünya hızlandıkça, yapay zeka gelişimi trafikte patlayıcı bir büyümeye neden oluyor ve saha güç tesisleri için zorluklar ortaya çıkarıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YEŞİL SAHA

Huawei'in Yapay Zeka Destekli Yeşil Sahası, operatörlerin enerji depolama varlıklarını gelir akışlarına dönüştürerek ağ esnekliğini artıran ve enerji OPEX'ini azaltan uçtan uca akıllı sinerji özelliğine sahip ilk sahadır.

Elektrik kesintilerine bağlı ağ kesintisi yok: iBackup yedekleme süresini iki katına çıkararak site güç kullanılabilirliğini yüzde 99,9'a çıkarır. Kuveyt'te, elektrik kesintileri sırasında iş sürekliliğini sağlamak için acil durum yedekleme süresi 3 saatten 6 saate çıkarıldı.

Yılda bir depo yakıt: Akıllı algoritmalar hava durumu, elektrik üretimi ve yük tahminlerini entegre ederek PV, enerji depolama sistemleri ve jeneratörlerin akıllı ve işbirliğine dayalı bir şekilde planlanmasını sağlar. Güney Afrika'da bu çözüm, müşterilerin yakıt tüketimini yüzde 75 oranında azaltmasına, 10 bin ABD dolarının üzerinde tasarruf etmesine ve karbon emisyonlarını saha başına yılda 18 ton azaltmasına yardımcı oldu.

Tasarruftan para kazanmaya: Tüm senaryolara uygun sanal enerji santrali çözümü, operatörlerin enerji depolama varlıklarının elektrik piyasasına katılmasını ve gelir elde etmesini sağlar. Bu çözüm, Kuzey Avrupa'da müşterilerin yıllık gelirlerini saha başına 2 bin €'nun üzerinde artırmalarına yardımcı oldu.

GW DÜZEYİNDE AIDC ÇÖZÜMÜ

Akıllı çağ, bilgi işlem gücüne olan talepte bir artışa tanıklık ederek AIDC tesislerinin inşasını teşvik etmiştir. Ancak bu aynı zamanda güvenilirlik, enerji tüketimi, teslimat ve sorunsuz gelişim konularında zorlukları da beraberinde getirmektedir. Huawei Veri Merkezi Tesisi, son derece güvenilir, enerji tasarruflu, hızlı teslim edilen ve tam uyumlu bir AIDC çözümü sağlamak için güç kaynağı, soğutma, enerji depolama ve operasyonlardan oluşan dört temel bağlantıyı yeniden yapılandırarak watt başına tokeni en üst düzeye çıkarıyor ve yapay zeka çağını ileriye taşıyor.

AIDC tam bağlantılı güç kaynağı: Huawei, şebekeden çiplere güç beslemesindeki yenilikler ve güç kaynağı bağlantılarını ürünleştirerek, hızlı AIDC teslimatını kolaylaştırmak için yüksek yoğunluklu, yüksek verimli ve güvenilir bir entegre PowerPOD çözümü geliştirdi.

AIDC tam zincir soğutma: Huawei, çiplerden dış ortama ısı yayılımındaki yenilikler ve soğutma bağlantılarını ürünleştirerek, AIDC'lerin verimli ve son derece güvenilir soğutma elde etmelerine yardımcı olmak için verimli, güvenilir ve akıllı bir entegre BT POD çözümü oluşturmuştur.

DC akıllı operasyonları için yapay zeka: Yapay zeka, veri merkezlerini geliştirmek için kullanılmakta ve yaşam döngüsü boyunca AIDC güvenliğini ve enerji verimliliğini artırmaktadır.

Güvenlik için yapay zeka: Arıza tahmini ve tanımlama, pasif müdahaleden kestirimci bakıma geçişi kolaylaştırır.

Arıza tahmini ve tanımlama, pasif müdahaleden kestirimci bakıma geçişi kolaylaştırır. Enerji verimliliği için yapay zeka: Soğutma ve güç kaynağının akıllı koordinasyonu ve optimizasyonu enerji tüketimini azaltır.

Bob, Huawei'nin operatörlerin daha esnek, güvenilir ve daha çevreci ICT güç tesisleri kurmalarına, yapay zeka çağında akıllı dönüşümü hızlandırmalarına ve sürekli iş başarısı elde etmelerine yardımcı olmak için enerji, kablosuz ve hizmet alanlarındaki birleşik teknolojilerdeki avantajlarından tam olarak yararlanacağını belirtti.