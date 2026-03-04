Huawei Optik İş Ürün Hattı Başkanı Bob Chen, MWC Barcelona 2026 kapsamındaki Huawei ürün ve çözüm lansman etkinliğinde, yapay zekâ ve ağlar arasındaki sinerjiyi teşvik ederek yapay zekâ merkezli Tamamen Optik Ağa doğru evrimi hızlandıracak Yeni Nesil Optik Ağ ürün ve çözümlerini tanıttı.

PRNEWSWİRE / BARCELONA, İSPANYA (İGFA) - Yapay zekâ çağı için optik ağları yükseltmek doğru bir adımdır. ITU-T, yeni nesil optik ağlar için temel yetenekleri, uygulama senaryolarını ve standardizasyon yol haritasını tanımlayan ION-2030 vizyonunu resmi olarak yayınladı. Önde gelen küresel operatörler de yeni nesil optik ağların dağıtımını hızlandırıyor.

Bob Chen, şunları söyledi, 'Huawei, Yeni Nesil Optik Ağ çözümlerini iki yönde geliştiriyor: Ağlar için Yapay Zekâ ve Yapay Zekâ için Ağlar. Ağlar için Yapay Zekâ'da, yapay zekâ teknolojileri akıllı fiber algılamayı mümkün kılar, ağ performansını ve kullanıcı deneyimini geliştirir, İşletme ve Bakım verimliliğini artırır ve enerji tüketimini azaltır. Yapay Zekâ için Ağlar'da, gelişmiş ağ özellikleri operatörlerin yapay zekâ merkezli, tamamen optik hedef ağlar oluşturmasına yardımcı olarak, evlerde ve işletmelerde yapay zekânın benimsenmesini hızlandırır.'

AĞLAR İÇİN YAPAY ZEKÂ: AĞ KALİTESİNİN VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRMA

Akıllı fiber algılama: Fiber risk algılama modeli ve arıza tespit modeline dayanarak, riskler önceden tespit edilebilir ve arıza yeri 10 metre içinde tam olarak belirlenebilir.

Ağ performansı geliştirme: Binlerce optik parametre üzerine inşa edilen bir optik performans simülasyon modeli, ağ performansı değerlendirmesinin hassasiyetini önemli ölçüde artırır ve iletim mesafesini yüzde 20 oranında uzatır.

Ağ deneyimi geliştirme: Wi-Fi paraziti gerçek zamanlı olarak algılanabilir ve yapay zekâ algoritmaları Wi-Fi gücünü akıllı bir şekilde ayarlayarak parazit koşullarında hızı yüzde 20 oranında artırır.

Enerji tasarrufu: Hizmet trafiği gerçek zamanlı olarak analiz edilir ve bağlantı noktaları ve panolar akıllıca ayarlanır. Trafik olmadığında, tüm bağlantı noktaları ve panolar hazırda bekleme moduna geçirilerek ortalama enerji tüketimi yüzde 40 oranında azaltılır.

Akıllı İşletme ve Bakım: Yapay zekâ teknolojileri, ağ planlama, inşaat, bakım ve optimizasyon süreçlerinin zekâsını geliştirmek için kullanılır. Örneğin, ev genişbant İşletme ve Bakım aracısı 60'tan fazla arıza türünü otomatik olarak tanımlayıp konumunu belirleyebilir ve NOC İşletme ve Bakım mühendislerine doğal dil etkileşimi yoluyla bu arızaları hızlı bir şekilde çözmelerinde yardımcı olabilir, böylece ev ziyaretlerini önemli ölçüde azaltabilir.

YAPAY ZEKÂ İÇİN AĞLAR: YAPAY ZEKÂNIN YAYGINLAŞMASININ HIZLANDIRILMASI

Optik erişim: Yeni ev yapay zekâ hizmetlerinin bant genişliği gereksinimlerini karşılamak ve genel ev ağı deneyimini geliştirmek için gigabit düzeyinde aşağı bağlantı ve 100M düzeyinde yukarı bağlantıya sahip bir hedef ağ oluşturulmuştur.

Optik iletim: Ulusal ağlar için 5 ms, bölgesel ağlar için 3 ms ve metro ağları için 1 ms'lik gecikme süreleri, milisaniye düzeyinde bilgi işlem erişimi sağlamak ve optimum yapay zekâ uygulama performansı sağlamak için oluşturulmuştur.

Huawei, Yeni Nesil Optik Ağ için eksiksiz bir ürün ve çözüm serisini piyasaya sürdü. Huawei, optik erişim alanında FTTR, OLT, ONT ve ODN gibi Yeni Nesil FAN ürünlerini tanıttı. Optik iletim alanında Huawei, OTN omurgası, OTN optik katmanı ve OTN metro ağları için Yeni Nesil OTN ürünlerini piyasaya sürerek operatörlerin Agentic UBB ağları kurmalarına yardımcı oluyor.