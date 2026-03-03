Huawei Cloud zirvesi Barselona'da yapıldı. Şirket, Industry AI Foundry ve yeni nesil hibrit bulut çözümü Huawei Cloud Foundation'ı (HCF) tanıtırken, yapay zeka destekli CodeArts'ı sergiledi. Huawei Cloud CEO'su Dr. Peter Zhou, bulut ve yapay zekanın Huawei'nin stratejisinin merkezi olduğunu belirtti.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - 1 Mart'ta 'Huawei Bulut: Sektördeki Zorlukları Yapay Zeka ile Çözmek' temalı Huawei Bulut zirvesi Barselona'da gerçekleşti. Huawei Cloud, zirvede Industry AI Foundry'yi ve yeni nesil hibrit bulut teklifi Huawei Cloud Foundation'ı (HCF) tanıttı. Ayrıca sektörlerdeki müşterilerin yapay zeka çağında başarılı olmaları için yapay zeka destekli bir kodlama aracı olan CodeArts'ı sergiledi.

DAHA FAZLA DEĞER YARATMAK İÇİN STRATEJİK YATIRIMLARA ÖNCELİK VERMEK

Huawei Cloud CEO'su Dr. Peter Zhou açılış konuşmasında, bulut ve yapay zekanın Huawei'nin stratejisinin merkezinde yer aldığını ve Ar-Ge ve inovasyona istikrarlı bir şekilde yatırım yapılmasını sağladığını vurguladı. Geçtiğimiz yıl Huawei Cloud, küresel çapta kayda değer bir ilerleme kaydetti ve bu ivme önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Huawei Cloud, 2026 yılında da güvenli, güvenilir ve kaliteli bulut hizmetleri sunmaya ve hem müşteriler hem de iş ortakları için daha fazla değer yaratmaya devam edecek. Yazılım ve donanımın gelişmiş sistemik sinerjisinden yararlanan Huawei Cloud, dünya çapında dönüştürücü yapay zeka hizmetlerine öncülük etmeyi hedefliyor. Ayrıca, açık ve kapsamlı bir bulut ekosistemi geliştirmek için paydaşlarla yakın işbirliği içinde olacaktır.

SEKTÖRDEKİ ZORLUKLARI YAPAY ZEKA İLE ÇÖZMEK İÇİN INDUSTRY AI FOUNDRY

Açılışta yaptığı 'Huawei Bulut: Sektördeki Zorlukları Yapay Zeka ile Çözmek' başlıklı konuşmasında Huawei Bulut Çözümleri Satış Başkanı Tim Tao, yapay zekada salt bilgi işlemden somut verimlilik kazanımlarına doğru önemli bir değişimin altını çizdi. Bulut bilişimin yapay zeka dönemi için 'kamu elektrik şebekesine' dönüştüğünü ve çevik iş inovasyonunun temelini oluşturacağını öngördü. Huawei Cloud, Industry AI Foundry için stratejik planını açıkladı ve Çin'in ilk akıllı medikal bölgesini başlattı. Bunun ötesinde Huawei Cloud, yapay zeka altyapısını, sektöre özgü modelleri, aracı platformunu ve uygulamaları kapsayan kapsamlı teklifler sunarak, sektörlerin gerçek dünyadaki sorunlu noktaları yapay zeka ile etkili bir şekilde ele almalarını sağlıyor.

HUAWEİ CLOUD'UN YENİ SÜRÜMLERİ

Zirvede Huawei Cloud, her ikisi de bu yılın ikinci yarısında küresel olarak kullanıma sunulacak olan HCF ve CodeArts'ı tanıttı.

HCF, karmaşık BT ortamlarında gezinen hükümetler ve kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir sonraki seviye açıklık, basitlik ve esneklik sunarak hibrit bulut çözümlerinde devrim yaratıyor. Çevikliği sağlam güvenlikle sorunsuz bir şekilde harmanlayarak yapay zekanın benimsenmesini hızlandırır ve kurumların tam ölçekte dijital ve akıllı hale gelmesinin önünü açar.

Bu arada CodeArts, son teknoloji kod modelleri, IDE ve otonom geliştirme yeteneklerini bir araya getirerek yazılım geliştirmeyi yeniden tanımlıyor. Yapay zeka destekli kod oluşturma, Ar-Ge bilgi sohbetleri, birim test senaryosu oluşturma, uzman becerileri, kod tabanı indeksleme ve spesifikasyon odaklı geliştirme (SDD) gibi özellikler sunarak geliştiricileri benzersiz bir verimlilikle güçlendiriyor. Huawei'in tescilli modellerinin yanı sıra GLM-5 ve DeepSeek-V3.2 gibi önde gelen açık kaynak modelleriyle entegrasyonlarla geliştirilen CodeArts, dönüştürücü, uçtan uca bir akıllı kodlama deneyimi sunuyor.

ORTAK BAŞARI İÇİN DERİNLEŞEN ORTAKLIK

Zirvede IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro ve Nextcloud gibi tanınmış kuruluşlardan uzmanlar, vizyonerler ve sektör liderleri bir araya gelerek yapay zeka devrimini yönlendirmeye yönelik ilham verici görüşler paylaştı ve farklı sektörlerde Huawei Cloud ile işbirliğine dayalı yeniliklerini vurguladı.

Huawei Cloud, 34 Bölgede 101 kullanılabilirlik bölgesine (AZ) yayılan güçlü varlığıyla, 170'ten fazla ülke ve bölgedeki müşterilere son teknoloji hizmetler sunuyor. Art arda 941 gün boyunca istikrarlı ve güvenli bir şekilde çalışan Huawei Cloud, on milyonlarca geliştirici ve 50 binden fazla iş ortağından oluşan gelişen bir ekosistemi teşvik ederken hükümetler, finans kurumları, İnternet şirketleri ve otomotiv liderleri için dönüşümleri destekliyor. İleriye baktığımızda, Huawei Cloud, yapay zeka gelişmelerini teşvik etmeye, sektör ihtiyaçlarına göre uyarlanmış Industry AI Foundry'yi oluşturmaya, yapay zekanın yaygın olarak benimsenmesini hızlandırmaya ve sektördeki zorlukları yapay zeka ile çözmek için daha güçlü ortaklıklar kurmaya odaklanmayı sürdürmektedir.