Bursa Gemlik Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı üç gün sürecek etkinliklerle kutlayacak.BURSA (İGFA) - Gemlik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı, üç gün boyunca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuya sahne olacak. Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen programlarda hem karada hem de denizde farklı etkinlikler Gemliklilerin beğenisine sunulacak.

Kutlama programı 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te Kumla Yunuslar Mevkii’nde deniz yarışlarıyla başlayacak. Ardından 30 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Anıtı’nda sabah 09.00’da tören düzenlenecek. Aynı gün Şahintepe’de otokros antrenman ve yarışları saat 09.00’da, Kumla Yunuslar Mevkii’nde deniz yarışları ise saat 09.30’da gerçekleştirilecek. Öğleden sonra saat 14.00’te Gemlik İskelesi’nde deniz yarışı yapılacak ve akşam saat 19.00’da Gemlik Belediyesi Körfez Halk Bandosu eşliğinde Eski Diş Hastanesi’nden İskele Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Programın son günü olan 31 Ağustos Pazar günü ise sabah saat 09.00’da Şahintepe ve Gemlik İskelesi’nde yarışlar devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde, saat 16.00’da Şahintepe Yarışları’nın ödül töreni Kumla İskele Meydanı’nda, saat 17.30’da ise deniz yarışları ödül töreni Gemlik İskele Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

BAŞKAN DEVİREN: "ZAFER COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM!"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, programla ilgili yaptığı açıklamada; “Hem karada hem de denizde, büyük zaferin gölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 30 Ağustos, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde tüm dünyaya gösterdiği azmin simgesidir. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük zafer coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Herkesin bu coşkuya ortak olmasını diliyorum; gelin hep birlikte 30 Ağustos’un gururunu ve mutluluğunu paylaşalım” şeklinde konuştu.