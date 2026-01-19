Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak 15 bin ecstasy ele geçirdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri ikametlerinde depolayıp araçlar vasıtasıyla dağıtarak satan A.K. ve T.Ö. isimli iki şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 4 poşet içerisinde toplam 15 bin ecstasy maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak suçundan adli makamlara sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

https://twitter.com/AntalyaEmniyet/status/2013184885796614593