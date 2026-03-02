Bunlar da ilginizi çekebilir

Muratpaşa, ligin 24'üncü haftasında kendi evinde Merinos Voleybol ile karşılaşacak. Mücadele, 4 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Diyarbakır Şehit Polis Halit Gürsel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Antalya temsilcisi ilk seti 21-25kazanarak 1-0 öne geçti. 2'nci seti 25-15 kaybeden Antalya temsilcisi 3'üncü seti 18-25, 4'üncü seti ise 22-25 kazanarak sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Antalya temsilcisi, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 25'e çıkararak 10'uncu sıradaki yerini korudu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.