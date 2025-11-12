Bunlar da ilginizi çekebilir

Finalde rakibine üstünlük sağlayamayan Kadın Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunlarını gümüş madalya ile tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Özge Yılmaz ile birlikte Ece Haraç ve Sibel Altınkaya'dan oluşan Kadın Milli Takım, finalde Mısır'la karşılaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özge Yılmaz'ın da yer aldığı Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

