Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü yüzme branşı sporcuları, Kayseri'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Yüzme Müsabakalarından Türkiye dereceleriyle döndü.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü yüzme branşı sporcuları, 10-11 Kasım tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Yüzme Müsabakalarına katıldı. Yarışlar sonucunda 4 sporcu aldıkları derecelerle İnegöl'ün adını kürsüye taşıdı. Türkiye dereceleri, İnegöl Belediyespor'a gurur yaşattı.

TÜRKİYE DERECELERİYLE İNEGÖL'E DÖNDÜLER

İnegöl Belediyespor sporcularından Nisa Önder 100 metre sırtüstü stilde Türkiye 1'incisi ve Bölge 1'incisi oldu.

Zeynep Aydınlı 100 metre sırtüstü stilde Türkiye 2'ncisi ve Bölge 1'inciliği unvanını elde etti. Yiğit Alp Sütçü 100 metre kurbağalama stilde Türkiye 1'incisi ve Bölge 1'incisi olurken, 50 metre kurbağalama stilde de Türkiye 3'üncülüğüne ve Bölge 1'inciliğine uzandı. Ayaz Can Ceyhan isimli sporcu da 50 metre kurbağalama stilde Türkiye 1'incisi ve Bölge 1'incisi oldu. Aynı zamanda 100 metre kurbağalama stilde Türkiye 1'inciliği ile Bölge 1'inciliğini elde etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, başarılarıyla kendilerini gururlandıran ve İnegöl'ün adını en iyi şekilde temsil eden tüm sporcular ile emeği geçen antrenörleri tebrik etti.