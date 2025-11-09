Kadınlar Hentbol Avrupa Kupası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. Tur ilk maçında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK Athens'i 37-29 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa arenasında 2025-2026 sezonun ilk maçında rakibiyle Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında maçın başında üstünlüğü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8. dakikayı 5-3 önde geçti. Mücadelenin 15. Dakikasını 10-7 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde farkı açmaya başladı. Karşılaşmanın 19. dakikasında skoru 14-9 yapan Bursa Büyükşehir Belediyespori 25'te farkı 8 sayıya (18-10) çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmanın ilkyarısını ise 20-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısına konuk ekip etkili başlarken, 37. dakikada fark 4 sayıya (22-18) indi. 42'de skor 24-21'e gelirken, bu bölümde Bursa Büyükşehir Belediyespor farkın daha fazla erimesine izin vermedi. Karşılaşmanın 50. dakikasını 30-24 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, son 5 dakikaya 33-25 önde girdi. Kalan bölümde farkı koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 37-29 galip ayrıldı ve tur için avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanştan farklı bile mağlup olsa adını son 8 takım arasına yazdıracak.