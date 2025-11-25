Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı mali bütçesini toplam 37 milyar TL olarak belirledi. Oy çokluğu ile kabul edilen bütçede; park, altyapı, kıyı düzenlemeleri ve afet yönetimi projelerine öncelik verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl da Bursalıları gülümsetmeyi ve sorunları en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 döneminin 19. 2. dönemin 10. olağan meclis toplantısında, 2026 yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmelerini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 mali yılı bütçesi, 37 milyar TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri öncesinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 yılı bütçesinin yıl sonunda yaklaşık 29 milyar TL civarında gerçekleşmesinin beklendiğini, gerçekleşme oranının yüzde 80 seviyelerinde olacağını belirtti.

Başkan Bozbey, merkezi yönetimden gelen paylardaki düşüş ve taşınmaz satışlarının ertelenmesinin bütçe gerçekleşmelerini etkilediğini vurgularken, 2026 yılı bütçesinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın rehberlerinin dikkate alındığını, vergi gelirlerindeki yaklaşık yüzde 30 artış beklentisi ve personel giderlerindeki yüzde 33 artış öngörüsünü paylaştı.

Bursa genelinde 2026 yılındaki toplam bütçeye BUSKİ ve ilçe belediyeleri dahil edildiğinde 96,8 milyar TL olarak öngörüldüğnü ifade eden Başkan Bozbey, bu bütçenin yüzde 38'ine tekabül eden 37 milyar TL'lik kısmı Büyükşehir Belediyesi, yüzde 20'lik kısmı olan 19 milyar TL BUSKİ ve yüzde 42'sine tekabül eden 40,8 milyar TL'nin de ilçe belediyeleri tarafından karşılanması hedeflendi.

Başkan Bozbey, bütçenin mali disiplin ve sürdürülebilir kamu hizmeti anlayışıyla hazırlanarak Bursa'nın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlandığını vurguladı.

BÜTÇE DAĞILIMI VE ÖNCELİKLER

Gelir ve gider dengesi 37 milyar TL olarak planlanan bütçede en büyük pay mal ve hizmet alımlarına ayrılırken (33,4 milyar TL), personel giderleri yaklaşık 2,95 milyar TL oldu.

Kentleşme, altyapı ve yeşil alan yatırımları için ayrılan sermaye giderleri de bütçede önemli yer tuttu.

Park ve yeşil alanlar için 2,726 milyar TL, kıyı ve plaj düzenlemeleri için ise 500 milyon TL kaynak ayrıldı.

Kentsel dönüşüm ve deprem riskini azaltma çalışmalarına da bütçede yer verildi. Jeolojik-jeoteknik etütler için 39,2 milyon TL, zemin ve temel etütleri için 7,35 milyon TL, deprem riski azaltma çalışmaları için 735 bin TL bütçeyle, afet yönetimi için toplam 225 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda mahalle afet hazırlık konteynerlerinin kurulacağı ve AKOM hizmet binası ile lojistik merkezinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Ocak 2026 itibarıyla Program Bütçe Sistemi'ne geçerek tüm birimlerin bütçelerini bu sisteme uygun şekilde hazırlamasını sağlayacağı belirtilirken, yine gelir tarifesinin 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe gireceği ve yedek ödenekten aktarma yetkisinin belediye encümeninde olacağı kararlaştırıldı. Yeni bütçe görüşmeleriyle birlikte Belediye Başkanına ayrıca şartlı bağış kabulü ve çok yıllı yatırımları yürütme yetkisi tanındı.