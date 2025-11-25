Şanlıurfa Adliye Binası adli emanet deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personele 'geçmiş olsun' dilekleri iletildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa Adliye Binası'nın adli emanet deposunda bugün saat 15.00 sularında patlama meydana geldi.

Olay sonucunda bazı adliye personeli yaralanırken, yangına hızlı bir şekilde müdahale edilerek binanın tahliyesi gerçekleştirildi ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Yaralanan adliye personelimize ve bütün Adliye Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Patlamanın nedeni ile ilgili teknik inceleme ve soruşturma titizlikle sürdürülmektedir' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, 'Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelimize acil şifalar diliyor, adliyede görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır. Patlamanın nedeni, detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkarılacaktır' dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve teknik inceleme çalışmaları devam ettiği kaydedildi.