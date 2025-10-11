Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye nefes olan ve çevreci bir yaklaşıma sahip Damla Sulama Boru Üretim Tesisi (Tarım Plast Fabrikası), Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen '2025 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Sağlıklı Kentler Birliği'nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birliğin çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. DSÖ'nün şehirlerin daha sağlıklı çevreye kavuşması için bölgesel ağlar oluşturulmasını kararlaştırdığını hatırlatan Tugay, 'Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın bir parçası olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Sağlıklı Kentler Birliği kuruldu. Kuruluşundan bu yana üye sayısı artmaktadır. Faaliyetlerini de artırmak için yoğun bir çaba göstermektedir. Belediyelerin dayanışma içerisinde çalışmaları, birbirlerine destek olmaları açısından tüm birlikler çok önemlidir' dedi.





'Bundan sonra yapılması gerekenleri tartışmalıyız'

Meclis toplantısında söz alan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde BM tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Forumu hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. İklim değişiklikleri, yenilenebilir enerji ve konuta erişim konularının öne çıktığını hatırlatan Başkan Bozbey, 'İklim değişimi sonucunda susuzluk yaşıyoruz. Bilim insanları, Türkiye'nin 2040'lı yıllardan itibaren çölleşmeyle karşılaşabileceğini yıllardır anlatıyor. Meteoroloji verilerine göre, 2050 yılında öngörülen sıcaklıklara 2025 yılında erişmiş durumdayız. Ülke olarak, belediyeler olarak biz ne yaptık? Bundan sonra yapılması gerekenleri tartışmalıyız. Bakanlıklarla ortak çalışmalar yapmalıyız. Alınan kararların tüm kentlere hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.





Büyükşehir'e 'Çevre' ödülü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen ve 49 üye belediyenin 96 projeyle başvuru yaptığı yarışmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla kurduğu Damla Sulama Boru Üretim Tesisi 'Çevre' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreni sonrasında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, 'Plastik atıkların toplanarak geri kazandırılması konusunda aldığımız ödülü çok anlamlı buluyorum. Doğaya ve çevreye katkısı, suyun ekonomik kullanılması adına son derece önemli. Bu projeyi ödüllendiren jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı kutluyorum. Üretilen boruların çiftçiye ve tarıma katkısı var. Suyun tasarruflu kullanılmasını da sağlıyor. Daha fazla çiftçimize ulaştırmak adına projemizi büyütüyoruz' dedi.



Başkan Bozbey, çiftçilerden ömrünü tamamlayan plastik boruları Tarım Peyzaj AŞ'ye ulaştırmasını isteyerek, yenileriyle değiştireceklerini söyledi.





Hem doğa hem çiftçi dostu yatırım

Üreticiye verdiği destek ve çevreci yaklaşımı ile model olan tesiste üretilen borular, yüzde 100 geri dönüşümden elde ediliyor. Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj AŞ ve ÇEVKO iş birliğinde yürütülen Hibeli Damla Sulama Boru Projesi kapsamında bugüne kadar 10 bini aşkın sulama borusu binlerce çiftçiye dağıtıldı.