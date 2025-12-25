Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Antakya Ulu Camii restorasyon sözleşmesini tek taraflı feshetmesine tepki gösterdi. Bozbey, 'Bu hatalı karardan bir an önce dönülmesini istiyoruz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Antakya Ulu Camii restorasyonu ve rekonstrüksiyonu sürecine ilişkin sözleşmenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tek taraflı feshedilmesine karşı Ankara'da partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

'Sözleşme Haksız Feshedildi'

Zeybek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Antakya Ulu Camii'nin ağır hasar gördüğünü hatırlatarak, 2023 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyonu üstlendiğini söyledi. Projelerin tamamlanmasının ardından inşa çalışmalarının başladığını aktaran Zeybek, 20 ay boyunca projeyi onaylamayan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, inşaatın yeterince ilerlemediğini gerekçe göstererek sözleşmeyi feshettiğini belirtti. Zeybek, 'İnşaatın yüzde 60'ı tamamlandı ve Haziran 2026'da teslim edilecek. Ancak Bakanlık, 23 Aralık tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yazdığı yazıda projeyi durdurdu. Bu yanlış bir karardır ve hızlıca düzeltilmelidir' dedi.

BAŞKAN BOZBEY'DEN SERT TEPKİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kararına karşı olduklarını vurgulayarak, 'Göreve geldiğimiz günden beri Antakya Ulu Camii'yi ayağa kaldırma konusunda hassasiyet gösterdik. Yaklaşık yüzde 60'ını tamamladık. Bir an önce bu hatalı karardan dönülmesini istiyoruz. Bilgi birikimimiz, ekonomik gücümüz ve kapasitemizle camiyi süresinde teslim edebiliriz' ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, proje için ilave kaynak ayırdıklarını ve Haziran 2026'da camiyi ibadete açmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

PROJEDE NELER YAPILDI?

Zemin iyileştirmesi ve temel güçlendirmenin tamamlandığı projede, orijinal yapı taşları kullanılarak restorasyonun sürdüğü, inşaatın yüzde 60'ı tamamlandı, Haziran 2026'da teslim planlandığı kaydedildi.

Bozbey ve Zeybek, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kararını geri almasını ve çalışmalara hızla devam edilmesi yönündeki talebini yineledi.