Türkiye'de 2025 yılında 5 binin üzerinde imza kampanyasının başlatıldığı change.org'da 4 milyonun üzerinde imza atıldı. Yılın en fazla imzalanan kampanyası 260 bine yakın imzayla Mattia Ahmet için adalet talep eden kampanya oldu.

İSTANBUL (İGFA) - 2025 yılı boyunca başlatılan imza kampanyaları arasında en fazla imza, 'Mattia Ahmet'in Katilleri En Üst Sınırdan Ceza Alsın' başlıklı kampanya için atıldı. Merve Şahinkaya tarafından başlatılan kampanya, 259 bin 834 imzaya ulaşarak yılın en çok imzalanan kampanyası oldu.

Change.org'dan derlenen bilgilere göre kampanya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada faillerin en üst sınırdan cezalandırılması ve benzer suçlar için emsal oluşturacak bir karar verilmesi talebiyle başlatıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava süreci sonucunda, iki sanık hakkında 18 yaş altı için uygulanabilecek en yüksek ceza olan 24'er yıl hapis cezasına hükmedildi.

Yargılanan diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı verildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 sanık hakkında verilen beraat kararının bozulması için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu.

2025 yılı boyunca toplam 5 bin 137 kampanya başlatıldı. Bu kampanyalara destek veren yurttaşlar, yıl boyunca 4 milyon 597 bin 211 imza attı. Adalet, çocukların korunması, sağlık, çevre ve yasadışı bahisle mücadele gibi pek çok başlıkta başlatılan kampanyalar, vatandaşların karar alıcılara seslenme aracı olmaya devam etti.