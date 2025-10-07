Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, bir yandan vatandaşlara konforlu ve kaliteli ulaşım imkanı sağlarken diğer yandan BursaRay vagonlarındaki aydınlatmaları LED'e dönüştürerek yüzde 80 civarında enerji tasarrufu sağladı.

BURSA (İGFA) - Toplu taşıma hizmetlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için bakım ve onarım çalışmalarını kendi bünyesinde yürüten Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, tasarruf tedbirleri kapsamında araçlardaki dönüşümü de sağlıyor.

Bu kapsamda BURULAŞ ekipleri, BursaRay araçlarında kullanılan kısa tip florasanların üretimden kalkması ve araç iklimlendirme sistemlerinin verimsiz çalışması nedeniyle vagon içlerinde LED dönüşümünü gerçekleştirdi.

Yeni sistemle araç içlerindeki aydınlatmalar daha verimli hale getirilirken, enerji tüketimi de yüzde 80 oranında azaltılmış oldu. 48 araçta uygulanan dönüşüm ile doğa dostu toplu ulaşım da güçlendirildi. Entegre edilen LED lambalarla birlikte araçlardaki iklimlendirme sistemlerinin verimliliği de artırıldı. Böylece yolcu kabinleri içindeki sıcak ve soğuk hava daha dengeli dağıtılarak sağlıklı bir hava sirkülasyonu oluşturuldu. LED dönüşümü sayesinde daha modern bir görünüme kavuşan vagonlar, projenin çevreye duyarlı yönüyle yolculara daha kaliteli ve sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi sunuyor.