Kaza dolayısıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi Kavşağı'nda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce Üniversitesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yatarak metrelerce sürüklendi.

