Küresel Kadın Zirvesi 2026'ya giden yolda ilk önemli adım İstanbul atılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde 17 Aralık'ta gerçekleşecek 'Legacies of Women Forum', Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad'in katılımıyla düzenleniyor. Forum, deneyimli kadın liderlerle gençleri bir araya getiren ilham verici bir buluşma niteliği taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, 50'den fazla ülkeden 1000'in üzerinde kadın lideri buluşturan ve kadınların küresel ekonomik fırsatlarını güçlendirmeyi amaçlayan Küresel Kadın Zirvesi'ne (Global Summit of Women) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 yılı aşkın süredir dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen bu önemli buluşma, 4-6 Haziran 2026 tarihlerin arasına İstanbul'da gerçekleşecek.

Küresel Kadın Zirvesi 2026'ya giden yolda ilk önemli adım ise deneyimli kadın liderlerle gençleri bir araya getiren ilham verici bir buluşma ile atılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde ve Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad'in katılımıyla düzenlenen 'Legacies of Women Forum', geleceğin kadın liderlerine ilham vermek üzere 17 Aralık 2025'te İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Zirvenin 'Kadınlar: Cesur Bir Geleceğe Köprüler İnşa Etmek' temasını bugünden yansıtan forum, 2026 Küresel Kadın Zirvesi'ne giden yolculuğun başlangıç noktası olarak konumlanıyor.

Geleceğin Liderlerine İlham Veren Buluşma

Gençlerle deneyimli kadın liderleri buluşturan ilham verici bir platform olarak öne çıkan Legacies of Women Forum, geleceğin kadın liderlerine yol göstermek, başarı hikâyelerini paylaşmak ve liderlik mirası oluşturmak amacıyla hazırlanmış özel bir etkinlik niteliği taşıyor.

17 Aralık 20 25 Çarşamba günü Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan Fazıl Say Konferans Salonu'nda gerçekleşecek Legacies of Women Forum, 16.00-18.00 saatleri arasında üniversite öğrencileri, akademisyenler ve özel davetlilerin katılımıyla düzenlenecek. Geleceğe ilham bırakmayı amaçlayan bu özel etkinlik, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak ve ardından dünyanın en etkili kadın liderleri arasında gösterilen Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, kadın liderliğine dair deneyimlerini ve vizyonunu katılımcılarla paylaşacak.

Forumun panel bölümünde Estée Lauder Türkiye CEO'su Nazlı Altıpat, IBM Türkiye CEO'su Işıl Kılınç Gürtana, Diageo Türkiye CEO'su Bahar Ucanlar ve Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan yer alarak kariyer yolculuklarını, liderlik deneyimlerini, karşılaştıkları kritik dönüm noktalarını ve genç kadınlara yönelik ö nerilerini aktaracak. Bu buluşma, deneyimli kadın liderlerin birikimlerini genç nesillere aktardığı, ilham ve farkındalık yaratan önemli bir diyalog alanı sunacak.

Forum Programı:

Legacies of Women Forum

Tarih: 17 Aralık 2025, Çarşamba

Saat: 16.00 - 18.00

Mekan: Fazıl Say Konferans Salonu, Bahçeşehir Üniversitesi - Güney Kampüs, Beşiktaş, İstanbul

Açılış Konuşmaları:

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Rektör, Bahçeşehir ÜniversitesiIrene Natividad, Başkan, Global Summit of Women

Panelistler:

Nazlı Altıpat, CEO, Estée Lauder TürkiyeIşıl Kılınç Gür tana, CEO, IBM TürkiyeBahar Ucanlar, CEO, Diageo TürkiyeEda Uluca Özcan, CEO, Pluxee Türkiye

Küresel Kadın Zirvesi Hakkında

1990 yılında kurulan Küresel Kadın Zirvesi, merkezi Washington, DC'de bulunan kâr amacı gütmeyen GlobeWomen Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nün bir programıdır. GlobeWomen, her yıl düzenlenen uluslararası forumu, dünya genelinde kadın liderlerin temsilini konu alan araştırmaları ve kadınların ekonomik statüsünü güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli programlarıyla kadınların ekonomik fırsatlarını genişletmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında yıllık Küresel Çeşitlilik Kolokyumu, Legacies of Women Forum ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Borsa Açılış Törenleri yer almaktadır.