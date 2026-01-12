Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından oluşan olumsuzluklara, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da yoğun yağıştan etkilenen Büyükorhan ilçesinde BUSKİ ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gün boyunca sahada görev yaparak yağmurun neden olduğu sorunlara karşı yoğun mesai harcadı.

Yapılan hızlı ve koordineli çalışmalar sayesinde altyapı ve ulaşımda yaşanan aksaklıkların büyük bölümü kısa sürede giderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin gerekli müdahaleleri tamamlamasıyla birlikte bölgede hayatın normale döndüğü belirtildi.

Yetkililer, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, benzer olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.