Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle-Dumlupınar Mahallesi'nde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BURSA (İGFA) - Görükle-Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir otelin eksi birinci (-1) katındaki spa bölümünde çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 19 araç ve 50 personel ile müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, otel içerisinde bulunduğu bildirilen 35 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 vatandaş, tedbir amaçlı sağlık birimlerine sevk edildi.

⚠️ Nilüfer ilçemize bağlı Görükle-Dumlupınar Mahallemizde meydana gelen hotel yangını hakkında



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, 19 araç ve 50 çalışma arkadaşımız ile yangına hızla müdahale etmiş olup, yangın kontrol altına alınmıştır.



Hotelin eksi birinci (-1) katında:

Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ekiplerin bölgede söndürme, soğutma ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.