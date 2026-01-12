Bursa'da Gemlik merkezli deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle-Dumlupınar Mahallesi'nde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BURSA (İGFA) - Görükle-Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir otelin eksi birinci (-1) katındaki spa bölümünde çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 19 araç ve 50 personel ile müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, otel içerisinde bulunduğu bildirilen 35 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 vatandaş, tedbir amaçlı sağlık birimlerine sevk edildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ekiplerin bölgede söndürme, soğutma ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

