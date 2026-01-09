Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası' kapsamında 12-16 Ocak'ta tüm okullarda etkinlikler yapılacak, 'Türkiye Selamlaşıyor' sloganıyla öğrenciler cadde ve sokaklarda insanlara selam vererek iyi dileklerde bulunacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek amacıyla hazırladığı 'Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası' planını açıkladı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında uygulanacak etkinlikler, 12-16 Ocak tarihleri arasında tüm kademelerde gerçekleştirilecek ve bu yılki tema 'Aile ve Oyun' olacak. Öğrenciler, akademik kazanımların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini pekiştirecek çeşitli etkinliklerle aileleriyle birlikte eğlenceli bir hafta geçirecek.

Hafta boyunca öğrenciler, okul müdürü başkanlığında oluşturulacak 'Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Yürütücü Heyeti' tarafından planlanan etkinliklerde aktif rol alacak. Etkinlikler, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü üzerinden merkezi olarak takip edilecek.

Faaliyetler arasında bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel oyunlar, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmaları yer alıyor. Ayrıca, öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyecek spor turnuvaları da planlandı.

Hafta boyunca dikkat çeken etkinliklerden biri de 'Türkiye Selamlaşıyor' olacak. Öğrenciler, ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaşacak, esnafa ve vatandaşlara selam verip iyi dileklerde bulunacak.

MEB, bu etkinliklerle öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmesini teşvik etmeyi, aile bağlarını güçlendirmeyi ve kültür, sanat ve spor faaliyetlerini günlük yaşamın bir parçası hâline getirmeyi hedefliyor.