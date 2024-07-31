Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin Bursa’daki tek temsilcisi Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Daha önce iç transferde kaleci Fatma Ay Babur’la yeniden anlaşan, dış transferde ise kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal ve Betül Yılmaz’la sözleşme imzalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Konyaaltı Belediyespor’dan orta oyun kurucu Eda Nur Çetin ve Görele Belediyespor’dan sağ oyun kurucu Zeynepnur Ulukoz’la anlaşma sağladı. Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncuyla Kulüp Başkanı Muhammet Aydın’ın da katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Kadroya dahil edilen isimlerin takıma katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, “İyi bir kadro kuruyoruz. Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde üst sıraları hedefleyen bir ekip olacağız. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu. Başarılı oyuncular da Bursa Büyükşehir Belediyespor’la sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederlerken “İyi bir sezon geçirebilmek için elimizden geleni yapacağız” dediler. 2000 doğumlu Eda Nur Çetin, geçtiğimiz sezon Konyaaltı Belediyespor’da 21 maçta 71 gol kaydederken, 2000 doğumlu Zeynepnur Ulukoz ise Görele Belediyespor’da 21 maçta 72 gol kaydetti.