İstanbul, 9-18 Ağustos tarihleri arasında J 70, J 70 Match Race, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının nefes kesen mücadelesine ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta yelken yarışları, 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Setur Marina’da düzenlenecek.

Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile formatı değişen ve en iyi yat yarışçılarını bir araya getirerek yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan organizasyon, bütün yelken sınıflarını kapsayan zengin bir programla yapılacak. J70, Yat Sınıfı ve Hareketli Salma gibi kategorilerin buluştuğu 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, yelken camiasını bir araya getiriyor.

EKER SÜT ÜRÜNLERİ’NİN ANA SPONSORLUĞUNDA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta, İstanbul’da yelken heyecanı yaşatacak. 12. yılında yeni bir formata kavuşan organizasyon, yarış tutkusunu eğlenceyle buluşturan bir yelken organizasyonu olarak gerçekleşecek. Kalamış Setur Marina’da tekneler, rengârenk yelkenleri ile izleyenlere üst düzey bir yarış rekabeti sunarken, akşamları yarış ekipleri DJ performans eşliğinde yorgunluklarını beraber atacaklar.

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın bir haftadan uzun süren bir periyotta yapılacak olması, yarışa katılacak tekne ve yelkenci sayısının da artmasını sağlayacak. Yüzlerce teknenin ve yelkencinin boy göstereceği organizasyon, 7’den 70’e tüm yelkencilerin nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının yanı sıra 2024’te J70, J70 Match Race ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklenecek. Galatasaray Yelken Kulübünün desteği ile yapılacak ve kulübün önünden startı verilecek Hareketli Salma kategorisinde katılımcılar; Optimist, ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 420 ve 470 sınıflarında yarışacak. Bu kategorinin ödül töreni Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında 15 Ağustos’ta yapılacak.

Yarışlar, 18 Ağustos’ta Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında yapılacak büyük ödül töreni ile sona erecek.