İzmir Çiğli Belediyesi, Ağustos ayında da kültür, sanat ve eğlenceyi mahallelere taşıyor.İZMİR (İGFA) - “Sokakta Müzik Var” ve “Sokakta Tiyatro Var” etkinlikleriyle her yaştan vatandaşa ulaşan belediye, kadınlar ve çocuklara yönelik atölyelerle de büyük ilgi topluyor.

Çiğli Belediyesi, Ağustos ayı boyunca düzenleyeceği çeşitli kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle ilçe sakinlerine dopdolu bir yaz programı sunuyor.

GENÇLER SAHNEYLE BULUŞTU, RİTİMLE COŞTU

Geçtiğimiz hafta düzenlenen drama atölyeleri, 7-9, 10-12, 13-15 ve 16-18 yaş gruplarındaki gençleri sahneyle buluşturdu. Her yaş grubuna özel hazırlanan içerikler sayesinde katılımcılar hem kendilerini ifade etme fırsatı buldu hem de tiyatronun büyülü dünyasına ilk adımlarını attı. Doğaçlama çalışmaları, grup oyunları ve karakter canlandırmalarıyla dolu geçen atölyeler, gençlerin yaratıcılıklarını keşfetmelerine olanak tanıdı. Öte yandan, 7-10 yaş grubuna yönelik ritim atölyesi ise tam anlamıyla enerjinin doruk noktasıydı. Çocuklar, farklı enstrümanlarla tanışarak ritim duygularını geliştirdiler; grup halinde çaldıkları parçalarla hem eğlendiler hem de birlikte üretmenin keyfini yaşadılar.

SİNEMA MEYDAN’DA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANDI

Açık Hava Film Günleri kapsamında Çiğli, sinema tutkunlarını Kasaplar Meydanı’nda ağırladı. Saat 21.00’de başlayan gösterimde, Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatını konu alan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi izleyiciyle buluştu. Yıldızların altında, yaz akşamının serinliğinde gerçekleşen bu özel gösterim, katılımcılara hem nostalji dolu anlar yaşattı hem de müziğin ve sinemanın büyüsünü bir araya getirdi. Katılımın yoğun olduğu gece, Çiğli halkı için unutulmaz bir yaz akşamı olarak hafızalara kazındı.

TİYATRO VE DRAMA KURSLARI BAŞLIYOR

Çiğli Belediyesi, tiyatro ve drama kurslarıyla hem yetişkinleri hem de çocukları sanatla buluşturarak, kültürel yaşamı zenginleştirmeyi hedefliyor. Temel Tiyatro Eğitimi Kursu için başvurular başladı. Yetişkinlerin katılabileceği kursa kayıtlar 15 Eylül’e kadar devam edecek. Çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Drama Kursu için kayıt süreci de başladı. 7-8-9 yaş ile 10-11-12 yaş gruplarına yönelik düzenlenen kursun son başvuru tarihi 28 Ağustos’ta son bulacak.

KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN SANAT DOLU GÜNLER

18, 19, 20, 21, 22 ve 25 Ağustos tarihlerinde kadınlar ve çocuklara özel olarak düzenlenecek Kil, Ahşap Boyama, Yağlı Boyama, Taş Boyama ve Ebru atölyeleri, katılımcılara hem yaratıcı hem de huzur dolu anlar yaşatacak. Renklerin dans ettiği bu atölyelerde, katılımcılar kendi eserlerini üretmenin mutluluğunu yaşayacak; hem el becerilerini geliştirecek hem de keyifli vakit geçirecekler. Her biri farklı bir sanat dalına dokunan bu etkinlikler, özellikle çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunarken, kadınlara da kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratıyor.

BAŞKAN YILDIZ: “SANATI VATANDAŞLARIMIZ İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ağustos ayı etkinlikleri kapsamında yaptığı değerlendirmede, kültür ve sanatın toplumla iç içe olması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Çiğli’de kültür ve sanatın sadece salonlarda değil, sokaklarda, parklarda, meydanlarda yaşanmasını istiyoruz. Her yaştan hemşehrimizin müzikle, tiyatroyla, sinemayla ve çeşitli atölyelerle buluşması bizim için çok değerli. Yaz boyunca mahalle mahalle gezerek sanatı halkımızın ayağına götürmeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın hem güzel vakit geçirmelerini sağlamak hem de komşuluk ve dayanışma ruhunu güçlendirmek.”