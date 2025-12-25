Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. 15 bin kişilik Büyükşehir ailesinin her bir ferdinin verdiği emeğin eşit derecede kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, 'Bu kentin her köşesinde sizlerin izi var.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, 'Yeni Yıl Kutlama Programı' kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan personelle bir araya geldi.

Mesai arkadaşlarının yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Bozbey, belediye çalışanlarının yeni yılını tebrik etti.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye eski Başkanı Erdem Saker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve çalışanlar katıldı. Yeni yıl heyecanını birlikte yaşayan belediye çalışanları, 2026'ya dair umutlarını ve motivasyonlarını tazeledi.

'TÜM YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Yeni yıl heyecanını tüm çalışanlarla paylaşmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişilik büyük bir aile olduğunu dile getirdi. Başkan Bozbey, 'Bu sayı, emeğin, alın terinin, fedakarlığın ve kente duyulan sorumluluğun ifadesidir. Geride bıraktığımız yıl boyunca temizlikte, ulaşımda, altyapıda, planlamada, itfaiyede, zabıtada, kültürde, sosyal hizmetlerde, iştiraklerimizde ve tüm birimlerimizde büyük bir özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her birinizin katkısı eşit şekilde değerlidir. Her görev bu büyük yapının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kentin her köşesinde sizlerin izi var. Her emek Bursamızın yaşamına doğrudan dokunmaktadır. Hangi görevde olursak olalım işimizi sahiplenerek, sorumluluğumuzu bilerek çalışmak kentimizi daha ileriye taşıyan en güçlü adımdır' diye konuştu.

Kenti 'ben yaptım' anlayışıyla değil 'birlikte başardık' anlayışıyla yönettiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Her hizmette, o hizmeti üreten yol arkadaşlarımızın emeği var. Kimse yaptığı işin değersiz olduğunu düşünmesin. Kimse kendini yalnız da hissetmesin. Çünkü herkes bu büyük ailenin bir ferdidir. Üretilen her iş, verilen her emek Bursamız için son derece kıymetlidir. Şimdi 2026'ya adım atıyoruz. Birlikte daha çok çalışacağız, daha çok paylaşacağız, daha çok dinleyeceğiz. Vatandaşlarımıza güler yüzümüzle yaklaşıp onun da gülümsemesini sağlayacağız. Bunu gerçekleştirdik, hep birlikte gerçekleştirmeye ve Türkiye'de örnek bir belediye olmaya devam edeceğiz. Bu büyük aile, nitelikli hizmet üretir, her işi doğru yapar ve yaptığı işin arkasında durur. Bu kent sizlerle güçleniyor ve güçlenmeye devam edecek. İyi ki varsınız. Yeni yılın, yüzümüzün daha çok güldüğü, yapığımız işten onur duyduğumuz, birlikte başardığımız nice güzel günler getirmesini diliyorum' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nın verdiği konserlerle renklenen kutlamada Başkan Mustafa Bozbey de personelin ısrarını kırmayarak sahnede türkü söyledi.

Yeni yıl pastasının da kesildiği gecede belediye çalışanlarına çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.