Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği içme suyu yatırımları Korgan ilçesinde hız kesmeden devam ediyor. Korgan ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde 200 haneyi kapsayan içme suyu hatları sil baştan yenileniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor.

Bu kapsamda, 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilenirken, içme suyu hattı bulunmayan mahallelere de yeni hatlar kazandırılıyor.

200 HANE PROJEDEN YARARLANACAK

Çalışmalarını Korgan ilçesinde sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamlı Mahallesi Çorak Mevkii'nde toplam 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışmasına başladı.

İçme suyu hattı bulunmayan ve ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan karşılayan mahalle sakinleri için büyük önem taşıyan projede şu ana kadar 1.500 metrelik bölüm tamamlandı.

Toplam 3 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı tamamlandığında, 200 hane sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Hat döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev bağlantıları yapılacak. Projenin kısa sürede bitirilmesi hedeflenirken, tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı içme suyu sorunu da kalıcı olarak çözüme kavuşmuş olacak.