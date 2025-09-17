Bursa basınının önde gelen isimlerinden, Olay Gazetesi’nin eski Genel Yayın Müdürü Engin Özpınar, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığına yenik düşerek vefat etti.BURSA (İGFA) - Uzun yıllar boyunca Olay Gazetesi’nde Genel Yayın Müdürlüğü yapan ve Bursa basın camiasında duayen olarak anılan Engin Özpınar’ın vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Özpınar’ın cenazesi, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü (bugün) FSM Camii’nde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı dileriz.