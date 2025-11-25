Bursa'da Arena Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için özel bir program düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren temel direkler olduğunu vurguladı ve öğretmenlere minnetini iletti.

BURSA (İGFA) - Arena Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerine yönelik özel bir program düzenledi. Kurum bünyesinde görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin bir araya geldiği etkinlikte, eğitimcilerin yıl boyunca gösterdiği özveri ve emek için teşekkür niteliğinde bir buluşma gerçekleştirildi.

Samimi bir atmosferde geçen kutlamada, öğretmenler arasındaki birlik ve beraberlik ruhu pekiştirildi.

Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan konuşmasında öğretmenlik mesleğinin sadece bir iş değil, aynı zamanda bir medeniyet inşası olduğunu belirtti.

Başkan Arslan, öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekerek 'Öğretmenlerimiz, bir toplumun geleceğini şekillendiren en temel direklerdir. Onlar, sadece bilgi aktarmakla kalmaz; aynı zamanda karakteri, ahlakı ve vizyonu inşa ederler. Bugün burada bir araya gelmemizin en büyük amacı, her bir öğretmenimize 'iyi ki varsınız' demek, gösterdikleri sonsuz sabır ve emek için onlara olan minnetimizi dile getirmektir. Arena ailesi olarak, başarılarımızın yegâne kaynağının, sınıflarımızdaki o pırıl pırıl gözleri geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimiz olduğunun bilincindeyiz.' ifadelerini kullandı.