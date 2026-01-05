2 saat 15 dakika süren yılın ilk Kabine toplantısı ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Hepimiz 86 milyon olarak kardeşiz, oyunlara gelmeyeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdi.

Saat 16.50'de başlayan toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardındna kameralar karşısına geçerek Millete Sesleniş konuşması yaptı.

'Bizi coğrafyamızda ayırmak isteyenler asla başarılı olamayacaklar' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tefrikayı, fitneyi, bozgunculuğu kapımıza yaklaştırmadan ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Her kim ortak değerlerimizi aramızdaki rqabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır. Bölgemizde oyunlara gelmeyeceğiz' diye konuştu.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/tyzv2yPTc6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2026

'ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK'

Yılın ilk kabine toplantısında bir çok kritik konuları görüştüklerini ve önemli kararlar aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği dış temaslarına yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla devam ettirerek 40 senedir ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah bunu da suhuletle, sabırla, sağduyuyla yapacağız. Terörün karanlık gölgesinin olmadığı bir ülkede ve bölgede yaşamanın getireceği büyük kazanımlara odaklanarak bu hedefimize ulaşacağız' diye konuştu.