Pop, caz, elektro pop gibi birden fazla müzik türünü harmanladığı başarılı projeleriyle tanınan Burcu Kısakürek, yeni şarkısı ‘’Öyle Pişmanlıklar’’ ile müzikal yolculuğunda bu kez en derin duygulardan biriyle hesaplaşıyor: pişmanlık.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçının pandemi döneminde yazdığı ve isyankar ruhunu müzikle ifade ettiği yeni teklisi “Öyle Pişmanlıklar” bir hesaplaşma şarkısına dönüşüyor.

Söz ve müziği Burcu Kısakürek’e ait olan şarkı, Ateş Berker Öngören'in modern ve cesur düzenlemesiyle bambaşka bir boyuta taşınıyor. Elektronik ve rap unsurlarla harmanlanan şarkı, dinleyiciyi kendi pişmanlıklarıyla yüzleşmeye davet ediyor.

Sanatsal Bir Görsel Dünya!

Şarkının iddialı görsel dünyası da en az müziği kadar etkileyici. Klipte, Umut Yıldırım’ın bir sanat galerisini andıran kısa videoları ve güçlü portreleri kullanıldı. Bu görsellerin konsept tasarımı, styling ve post-production süreçleri U Studio tarafından, videolar Burak Özen tarafından ve saç tasarımı Engin Çakmak tarafından gerçekleştirildi.