Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı kuruyemişçiler zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren kuruyemiş işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; satışa sunulan ürünlerin sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uygunluğu, üretim ve son kullanma tarihleri ile işyeri faaliyet belgeleri titizlikle kontrol edildi.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Belediye Zabıta Ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşlara alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihine ve hijyen koşullarına dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.