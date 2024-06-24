Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kendisini arayan bir kişinin vize almakta yaşadığı sıkıntıyı dile getirerek Türkiye’nin itibarının yerlerde olduğunu belirtti.Erdooğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gaytancıoğlu’nun konuyla ilgili sosyal medyasında paylaştığı açıklama şöyle; “Geçen gün bir amcamız beni aradı, kızım Amerika'da doğum yaptı, torunumu görmeye gidemiyorum dedi. 65 yaşındaki amcaya vize için 1 buçuk yıl sonraya randevu verilmiş. AB ülkelerine gidenlere vize tarihi dahi verilmiyor. Ama Suriyeliler, Afganlar şimdide Ruanda'lılar bize serbestçe gelebiliyorlar.

22 yılda AB tam üyelik hayallerinden bir sürü Ortadoğuluyla yaşamak zorunda kalıp reddedilen vize başvurularımıza itiraz bile edemediğimiz noktaya geldik.

İTİBAR YERLERDE, İTİRAZ DAHİ EDEMİYORUZ.

Ne demişlerdi. AB ile vize sorunu bitecek, vize kalkacak. Bulgarlar her gün kimliğini göstererek Edirne'ye geliyor, bizim yurttaşlarımız Bulgaristan'a alabilirlerse vize alarak gidiyorlar,, hele şimdi vize bile vermiyorlar. Bu arada, Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm anlaşmasında amaç İngiltere’deki sığınmacıları Türkiye’ye aktarmak. Yani şimdi birde Ruanda'lılar ile uğraşacağız.”