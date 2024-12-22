Kırcaali'de düzenlenen 1. Kırcaali Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, satranç severleri bir araya getirdi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan'ın Kırcaali ilçesinde 20-22 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan toplam 96 satranç oyuncusu katıldı. 7 tur sürecek olan turnuvada sporcular, 60 dakika + 30 saniye ekleme süresiyle kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın açılışına Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümin, Arda Satranç Kulübü başkanı Nedim Ismayılov, Bulgaristan Satranç Federasyonu'ndan Turnuva Başhakemi IA Miroslav Mitev ve Türkiye Satranç Federasyonu'ndan Turnuva Başhakem Yardımcısı FA Umut Güney katıldı.

Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümin, turnuvanın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini belirterek her yıl düzenlenmesini istediğini ifade etti. Türkiye ve diğer ülkelerden katılan sporculara hoş geldin diyen Mümin, bu yıl 4100 leva ödül olduğunu ve gelecek yıl ödül miktarını arttırarak turnuvayı daha kaliteli yapacaklarını söyledi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başhakem Yardımcısı Umut Güney ise açılışta tüm sporculara Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın'ın selamlarını ileterek başarılar diledi.

Turnuva Organizatörü Kyamran Bilyay, turnuvanın Kırcaali satranç severleri ve çocuklar için büyük önem taşıdığını ve her yıl daha da iyi hale getireceklerini söyledi.

Kırcaali Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, sadece bir satranç turnuvası değil, aynı zamanda farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek dostluk kurduğu bir platform. Turnuva, satranç sporunun yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlıyor.