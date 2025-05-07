Dört yıl aradan sonra En Zengin 100 Türk listesi bugün açıklandı. Merakla beklenen listede toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer aldı. 5,5 milyar dolar ile Murat Ülker, 4,8 milyar dolar ile Uğur Şahin, 4,3 milyar dolar ile Cemil Kazancı, 4 milyar dolar ile Eren Özmen ve 3,8 milyar dolar ile Fatih Özmen listede ilk 5'i oluşturdu.

Forbes Türkiye tarafından açıklanan listede Türkiye'nin en zengin kişileri olarak bilinen isimlerin doldurulması da sıralamaya dikkat edildi.

Diğer iki önemli detay ise listede yer alan 59 kişinin kendi hizmetini kendi yarattığı isimlerden genişletmekti. Kendi servetini oluşturan en genç isimler arasında Baykar'ın sahiplerinden Selçuk Bayraktar (45) ve Nef'i kuran Erden Timur (42) dikkat çekti.