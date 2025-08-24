Bu hafta yeniden vizyona giren filmlerle birlikte sinameseverler; aksiyondan komediye, animasyondan dramalara da kadar farklı dünyaların kapılarını aralıyor.Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 22 Ağustos Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Yeniden vizyona girecek

İSTANBUL (İGFA) - Sinemaseverler vizyonun yeni filmleri Heidi, Sörfçü (The Surfer), Gülizar Yol Ayrımı, Kadıköy Boğası adlı filmlerin yanı sıra yeniden vizyona giren F1 Filmi (F1: The Movie), Batman Başlıyor (Batman Begins), Whiplash ile Kahpe Bizans filmlerle de yeniden buluştu.

IMAX ve SCX salonlarında tekrar gösterime girecek F1 Filmi, Formula 1 tutkusunu beyazperdede en çarpıcı şekilde yaşatıyor.

Gerçek yarış görüntülerini etkileyici sahnelerle buluşturan film, izleyiciyi hız, rekabet ve adrenalin dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

4DX salonlarda tekrar gösterime girecek, Christopher Nolan’ın yönetmenliğini üstlendiği, Christian Bale’in Batman’e hayat verdiği Batman Başlıyor (Batman Begins), ikonik süper kahramanın köken hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Damien Chazelle’in yönetmenliğini yaptığı, Miles Teller ve J.K. Simmons’ın başrollerinde yer aldığı Whiplash (Whiplash), ikinci kez vizyona giriyor. Hırslı bir genç davulcu ile acımasız müzik öğretmeni arasındaki tutkulu ve yıkıcı ilişkiyi anlatan film, müzik ve dramın sınırlarını zorlayan sahneleriyle öne çıkıyor. Yoğun temposu, unutulmaz finali ve Oscar ödüllü performansıyla Whiplash, yeniden izlenmesi gereken modern bir klasik.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek, Johanna Spyri’nin klasik eserinden uyarlanan Heidi (Heidi), çocuk edebiyatının en sevilen kahramanını beyazperdede canlandırıyor. Alp dağlarında büyükbabasıyla yaşamaya başlayan küçük Heidi’nin özgür ruhu, doğayla iç içe masum hikâyesi ve dostluk dolu anıları izleyicilere sıcacık bir aile filmi sunuyor.

Lorcan Finnegan’ın yönettiği, Nicolas Cage’in başrolde yer aldığı Sörfçü (The Surfer), Avustralya kıyılarında geçen dramatik bir hikâyeyi anlatıyor. Yıllar sonra memleketine dönen bir adam, gençliğinde terk ettiği sahilde hem geçmişiyle hem de yerel halkla yüzleşmek zorunda kalır. Sert atmosferi ve Cage’in güçlü performansıyla film, yalnızlık, aidiyet ve hesaplaşma temalarını işliyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Sercan Muhammet'in üstlendiği Gülizar Yol Ayrımı, dramatik yapısıyla izleyiciyi kendi kökleriyle hesaplaşan bir kadının hikâyesine davet ediyor. Eşinin ansızın ortadan kaybolmasıyla sarsılan Hicabi, çocuklarıyla baş başa kalır. Ancak asıl yıkım, küçük oğlu Ali ve kardeşi Muharrem’in dere kenarında esrarengiz bir şekilde can vermesiyle gelir. Ne var ki kader, son darbeyi en hassas yerinden vurur. Biricik kızı Gülizar’la yolları acı bir biçimde ayrılır. Aradan geçen yılların ardından Gülizar, bir savcı olarak doğup büyüdüğü köye geri döner. Geçmişin karanlıkta kalan sırları, onun başlattığı soruşturmalarla gün yüzüne çıkmaya başlar.

Bülent Terzioğlu yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Kadıköy Boğası, İstanbul’un mahalle kültürünü ve gençliğin hikâyesini ringe taşıyor. Kadıköy sokaklarında başlayan bir boks serüveni, hayallerin, dostluğun ve mücadelenin kesişiminde şekilleniyor. Spor temalı yapım, hem aksiyonu hem de karakter odaklı anlatımıyla dikkat çekiyor.