Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yıl dönümünde 21 otobüsle Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 1000 vatandaşı tarihi bir yolculuğa çıkardı. Haymana’dan Duatepe’ye uzanan güzergâhta bağımsızlık mücadelesinin izleri takip edildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanından 21 otobüsle gelen yaklaşık bin vatandaş, milli mücadele ruhunu yeniden yaşamak için tarihi bir yolculuğa katıldı.

Ankara Kent Konseyi, Polatlı ve Haymana Belediyeleri iş birliğiyle düzenlenen gezi, Haymana’dan başlayarak Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği, Mangal Dağı, Evliyafakı Köyü, Kışla Hastanesi Şehitliği, Güzelceşme Yaylası, Sakarya Köyü ve Polatlı’daki Zafer Anıtı’nı kapsadı. Yolculuk, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından Duatepe’de son buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bağımsızlık mücadelemizin izlerini hep birlikte adım adım takip ettik” ifadeleriyle etkinliğin önemini vurguladı.

